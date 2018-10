Claudia Gerini, dopo Andrea Preti l’amore: l’attrice felice con il nuovo fidanzato

Claudia Gerini felice dopo Andrea Preti: l’attrice ritrova l’amore e sorride felice in compagnia del nuovo fidanzato

Le cronache rosa hanno molto spesso parlato di Claudia Gerini negli ultimi anni per via della sua precedente relazione con Andrea Preti (di 16 più piccolo di lei). La storia con il modello ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, però, è ormai stata archiviata definitivamente dall’attrice. Lei stessa, infatti, in più occasioni ha ribadito di considerare chiuso questo capitolo della sua vita. Nel cuore di Claudia Gerini, inoltre, un altro uomo sembra essersi fatto spazio dopo Andrea Preti e, come dimostrano le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, la storia tra i due sembra essere davvero seria.

Claudia Gerini innamorata e felice dopo Andrea Preti: sconosciuta l’identità del nuovo fidanzato

L’identità dell’uomo che nelle foto pubblicata da Chi bacia a fa sorridere Claudia Gerini rimane oggi sconosciuta. Che si tratti di una persona importante per l’attrice, però, lo dimostrata il fatto che con loro (durante i loro incontri romantici) i due abbiano spesso portato la figlia piccola di lui. Presentazioni in famiglia quindi già avvenute. La Gerini, e in questo caso sono gli scatti rubati a parlare per lei, pare proprio aver ritrovato l’amore dopo Andrea Preti. Felice e sorridente, infatti, bacia e si stringe al nuovo fidanzato che, affettuosamente, ricambia le attenzioni di lei.

Claudia Gerini e Andrea Preti: ecco perché tra i due è finita

Claudia Gerini, intervistata recentemente dal settimanale Grazia, aveva fatto motivi che, alla fine, l’avrebbero portata diversi mesi fa a chiudere con Andrea Preti. “La nostra storia non è finita di punto in bianco: io avevo lasciato molti avvertimenti” ha spiegato “Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita. Ma sono stata onesta con Andrea, gliel’ho detto in faccia. Lasciare una persona è triste, certo, ma nella vita succede. Non è la fine del mondo. Lui è adulto, saprà andare avanti”.