Claudia Gerini come Alessia Marcuzzi: Natale con ex e figli

La famosa attrice romana è single da un anno e mezzo e felice della sua famiglia allargata, costruita per il bene delle sue ragazze

Claudia Gerini segue il modello dell’amica Alessia Marcuzzi e dice sì alla famiglia allargata, al Natale trascorso insieme agli ex, ai nuovi partner e alle figlie. È stata la diretta interessata a parlarne in un’intervista rilasciata al settimanale F. La popolare attrice romana ha spiegato di aver raggiunto un giusto equilibrio, costruito con sacrificio e tanta pazienza.

Come si fa a raggiungere questo traguardo così complicato? La risposta di Claudia Gerini è chiara:

“Con molta pazienza. Ho messo al primo posto la felicità delle bambine e tengo sempre a mente perché ho scelto i loro papà. Per carità, ricordo anche i motivi per cui poi ho fatto un passo indietro, ma non voglio che le mie scelte gravitino su di loro. Negli ultimi anni passiamo anche il Natale tutti insieme da mia sorella, nuovi partner compresi”

La famiglia allargata di Claudia Gerini

Claudia Gerini ha avuto diciotto anni fa la primogenita Rosa – che è volata a New York per studiare allo Stella Adler Studio of Acting, la stessa scuola di recitazione di Marlon Brando – dall’ex marito, l’imprenditore Alessandro Enginoli. I due sono stati sposati dal 2002 al 2004.

Grazie alla lunga relazione con il leader dei Tiromancino Federico Zampaglione, durata dal 2005 al 2016, Claudia Gerini ha avuto la secondogenita Linda, che oggi ha 16 anni. Il cantante si è sposato qualche tempo fa con l’attrice Giglia Marra.

Claudia Gerini ha ammesso di essere una mamma chioccia ma non troppo rigida. A detta dell’interprete le sue eredi non le somigliano molto. Rosa è più riservata e introversa, nonostante abbia deciso di intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo, mentre Linda è organizzatissima ed estroversa.

Da circa un anno e mezzo Claudia Gerini è single: la sua ultima storia importante è stata quella con l’imprenditore Simon Clementi. L’attrice ha confidato di aver apprezzato questo periodo di libertà per capire chi è davvero, i suoi bisogni e avere il giusto spazio. Oggi, però, è alla ricerca di un nuovo amore.

Intanto il lavoro procede a gonfie vele: in questo periodo Claudia Gerini è a Sabaudia, sul set del nuovo film L’ordine del tempo dove recita accanto ad Alessandro Gassmann.

Di recente è uscito al cinema Il ragazzo e la tigre, diretto dal regista Brando Quilici, in cui la Gerini indossa i panni della direttrice di un orfanotrofio alla ricerca di un bambino fuggito per salvare una tigrotta di pochi mesi. La pellicola è stata girata in Nepal.