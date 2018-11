Claudia Galanti di nuovo innamorata: il fidanzato è l’ex di Cecilia Rodriguez

Claudia Galanti ritrova l’amore con Luca: lui è l’ex di Cecilia Rodriguez

Cosa hanno in comune Claudia Galanti e Cecilia Rodriguez? Una persona, o meglio, un uomo. Lui, nello specifico, si chiama Luca e, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, sarebbe il nuovo fidanzato di Claudia Galanti. Cosa c’entra in tutto questo la sorella di Belen? Ebbene, pare che l’uomo in questione sia stato un suo ex. Tra Cecilia Rodriguez e Luca, però, la storia è ormai finita da un pezzo, così come tra lui ed Elenoire Casalegno (anche lei sua ex fidazanta). Cecilia, d’altronde, adesso è felice e innamora di Ignazio Moser con il quale, in più occasioni, ha ribadito di voler metter su famiglia.

Claudia Galanti: chi è il nuovo fidanzato Luca? Ecco tutto quello che sappiamo

Del nuovo amore di Claudia Galanti, a parte che si chiama Luca e che è l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, sappiamo che è un imprenditore avviato che gestisce l’attività di famiglia nel milanese. Di lui e Claudia, in realtà, si era già vociferato in passato ma è nella rubrica Chicche di Gossip di Chi che oggi arriva la conferma. La coppia, però, pare stia facendo di tutto per mantenere il riserbo. Pare infatti che si frequentino da più di un mese ma in gran segreto. Lei, ufficialmente, ha fatto sapere di essere tornata in Italia semplicemente per seguire un corso di cucina.

Claudia Galanti ritrova l’amore: dopo Arnaud arriva Luca

L’amore tra Claudia Galanti e l’ex omoacom Arnaud, attualmente rinchiuso nel carcere di Parigi, è ufficialmente arrivato al capolinea diverse settimane fa quando, dopo aver dato una seconda change all’uomo, la showgirl ha deciso di chiudere definitivamente questa storia tormentata (per saperne di più clicca qui). Adesso, però, una nuova stagione amorosa pare starsi prospettando a Claudia che, dopo un amore burrascoso, sembra adesso intenzionata a godersi il suo momento di felicità con Luca.