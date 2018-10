Claudia Galanti ci riprova con l’ex ma va male: la showgirl è di nuovo single

Claudia Galanti è tornata single: dopo un tentativo di riappacificazione con l’ex torna ad essere libera da legami sentimentali

Pare che nell’ultimo periodo Claudia Galanti e il suo ex compagno abbiano provato a far funzionare di nuovo le cose tra di loro. Il tentativo di riavvicinamento, tuttavia, non ha avuto gli esiti positivi che entrambi speravano. Claudia Galanti, infatti, è di nuovo ufficialmente single. A riportare la notizia, nello specifico, è stato il settimanale Chi nel suo ultimo numero. Secondo il giornale di Alfonso Signorini, però, le buone intenzioni di entrambi non sono servite a niente, tant’è che nessun ritorno di fiamma alla fine c’è stato.

Stando a quanto scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi: “Claudia Galanti e l’ex comoacom Arnaud, attualmente rinchiuso nel carcere di Parigi, avevano provato (nonostante le difficoltà) a recuperare un rapporto d’amore”. Per motivi che solo loro sanno, però, “L’intesa è durata ben poco”. A tal proposito, difatti, è stato aggiunto che “I due, in breve tempo, sono tornati ai ferri corti”. Claudia Calanti, come già accennato sopra, è dunque tornata single. Per quel che sappiamo, inoltre, al momento nessun uomo starebbe facendo battere il cuore della showgirl.

Claudia Galanti: la vita a Parigi e il lavoro di chef

Claudia Galanti, lontano dalle luci della ribalda, negli ultimi anni a Parigi si è dedicata ad una delle sue più grandi passioni: la cucina. In Francia, infatti, la showgirl sta studiando per diventare chef. Il suo più grande sogno? Aprire un giorno un ristorante tutto suo, dove sarebbe lei stessa a cucinare i piatti da servire in sala agli ospiti. Su Instagram, intanto, il suo amore per i fornelli continua ad essere raccontata dalla Galanti con foto e video delle sue ricette più riuscite che, tutt’ora, riscuotono un grande successo tra i suoi fan.