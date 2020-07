Claudia Galanti, morte del padre. Parla la showgirl: niente funerale

Claudia Galanti, a Ogni Mattina – nuovo programma di Tv 8 condotto dal giornalista Alessio Viola e dalla presentatrice Adriana Volpe -, si è confessata, dopo il grave lutto che l’ha colpita nei giorni scorsi: è morto suo padre. Il decesso è avvenuto in Paraguay. L’uomo si è spento a 69 anni, come ha fatto sapere la figlia che è apparsa addolorata e provata in studio. La showgirl, che oggi vive a Parigi e sta cercando di ricostruire la propria vita con il progetto di #foodbeats, ha reso noto che la scomparsa del familiare non potrà essere commemorata con un funerale, visto che in Paraguay la pandemia da Coronavirus sta imperversando in modo drammatico e le celebrazioni funebri sono sospese per via del lockdown attivo nel paese.

Claudia Galanti: il ricordo del padre e della figlia Indila

“L’ultima volta che l’ho visto è stato anni fa, quando è venuto a Milano quando è venuta a mancare mia figlia”, ha raccontato Claudia. Con il padre non ha sempre avuto un rapporto idilliaco. Negli ultimi tempi, però, stava ricucendo il legame, mettendo in archivio i dissapori. Non rese note le cause del decesso. La Galanti è tornata anche sulla tragica morte della figlia Indila, venuta a mancare nel sonno il 3 dicembre 2014. La bimba aveva solo nove mesi di vita. Se l’è portata via un batterio, che le ha provocato un decesso per soffocamento, in piena notte. La showgirl ha confidato ad Adriana Volpe di temere di perdere i ricordi della figlia. “Ha vissuto nove mesi e quindi i ricordi non sono molti. In casa la ricordiamo sempre. I suoi primi passi, cioè quando gattonava, mi sono rimasti in testa“, ha raccontato commossa a Ogni Mattina. Ricordiamo che in una passata intervista rilasciata al programma Rivelo, Claudia ha dichiarato di essere ossessionata dal rimorso di non aver permesso di fare l’autopsia sul copro della figlia all’epoca dei fatti. Scelta che oggi non rifarebbe.

Claudia Galanti e i figli nati dalla relazione con Arnaud Mimran

Altra difficile situazione che ha dovuto affrontare la 39enne paraguaiana è stato l’arresto di Arnaud Mimran, l’uomo con cui ha avuto tre figli. Da quattro anni l’imprenditore transalpino è in carcere, rinchiuso a Parigi per una serie di reati fiscali e non. Dalla love story con Claudia sono venuti alla luce Liam Elijah, nato il 3 aprile 2011, Tal Harlow, nata l’8 giugno 2012 e Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014 e venuta a mancare nella notte del 3 dicembre 2014.