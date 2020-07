Claudia Galanti, altro tragico lutto: morto il padre. Il rapporto con la figlia

Claudia Galanti colpita da un altro tragico lutto, dopo che nel 2014 ha dovuto far fonte alla scomparsa della figlia Indila: nelle scorse ore, in Paraguay, sua terra d’origine, è morto il padre. A dare la notizia è Giornalettismo che spiega che tra la showgirl e la figura paterna i rapporti non sono sempre stati ottimi, ma nell’ultimo periodo erano migliorati. Nonostante la distanza i due avevano cominciato a ritrovarsi. Oggi il triste annuncio. Non rese note le cause e le circostanze del decesso: fatto sta che Claudia continua a dover vivere situazioni difficili. Ricordiamo che da 4 anni, l’uomo con cui ha avuto tre figli, Arnaud Mimran, è in carcere, rinchiuso a Parigi per una serie di reati fiscali e non. Dalla love story sono venuti alla luce Liam Elijah, nato il 3 aprile 2011, Tal Harlow, nata l’8 giugno 2012 e Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014 e venuta a mancare nella notte del 3 dicembre 2014, a causa di un batterio, per soffocamento. La piccola si è spenta nel sonno.

Claudia Galanti piange la scomparsa del padre

Negli ultimi mesi Claudia, dopo tanto dolore, ha provato a ripartire da una sua antica passione, la cucina. Nella fattispecie si è dedicata al progetto di #foodbeats, producendo dolci particolari e ricercati. Un modo nuovo per ricominciare, per tentare di risollevarsi, per cercare di superare tutte le avversità della vita che le sono piovute addosso. L’ultima, il grave lutto del padre. Quella però che più l’ha segnata rimane la morte di Indila. A 5 anni e mezzo dalla tragedia, la Galanti resta scossa “Io non vivo più, sopravvivo”, ha confidato qualche tempo fa la showgirl paraguaiana nella trasmissione di Real Time Rivelo. Inoltre, ha il rimorso di aver detto no all’autopsia all’epoca. Una scelta che oggi non le dà pace e che cambierebbe se potesse fare un salto indietro nel tempo.

Claudia Galanti e il tormento per la decisione sull’autopsia della figlia Indila

“Quando Indila è deceduta, io ho detto no all’autopsia. Oggi ho capito di aver sbagliato. Qualcosa non mi è chiaro”. Così la Galanti a Rivelo. La donna aggiungeva di tormentarsi al pensiero della decisione presa. Purtroppo, però, non si può tornare indietro e non resta che convivere con il dolore. Claudia lo sa, ma nonostante tutto vuole ripartire. Anche stavolta, con un peso di più sul cuore: la scomparsa di papà.