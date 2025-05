Claudia Dionigi incinta: “Gravidanza difficile, ho pianto in silenzio”

Proprio in queste ore, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio. Dopo la grande gioia della primogenita Maria Vittoria, e del matrimonio avvenuto proprio qualche mese fa, ora si sono sentiti pronti a compiere questo passo così importante per la loro famiglia. Insomma, un momento felice che però, come lei stessa ha rivelato, non è stato tutto rose e fiori. Infatti questa gravidanza, a differenza della prima, si è presentata in un modo piuttosto complesso, che ha fatto temere alla coppia di poter perdere il loro bambino.

“È inutile dirvi quanto siamo felici tutti, una gioia indescrivibile, un’altra vita che sta crescendo dentro di me, però ecco non è stato tutto rose fiori. Ho dovuto fare degli accertamenti tra cui la villocentesi, chi ci è passata sa benissimo che non è una passeggiata sia fisicamente ma soprattutto emotivamente” ha raccontato Claudia nelle sue storie di Instagram. “Abbiamo avuto tanta tanta paura, quei giorni sono sembrati infiniti interminabili, è stato come vivere in un limbo. Io mi sono abbastanza chiusa in me stessa, ho pianto in silenzio perché non volevo neanche farmi vedere da Maria Vittoria“.

lorenzo che è salito sul trono con la gente che credeva che fosse solo un montato in cerca di notorietà quando poi uscì lo scandalo gate della affifella e invece il destino gli ha fatto incontrare claudia con la quale aspetta il secondo figlio e chi c’era dal primo giorno piange pic.twitter.com/IuoZ8L4tKs — 𝙄𝙧𝙚𝙣𝙚🥤 (@_alwaystired__) May 11, 2025

Claudia Dionigi: “Voglio lanciare un messaggio a tutte le donne”

“Ho cercato diciamo di equilibrare le cose, è andato tutto bene e adesso sto iniziando a godermi un pochino questa gravidanza” ha concluso così Claudia, rivelando di voler lanciare un messaggio a tutte le donne dopo questa sua esperienza: “Non lo dico per impietosirvi ma voglio lanciare un messaggio a tutte le donne che mi stanno ascoltando e che stanno affrontando esami, paure e attese, vi stringo forte e non perdete mai la speranza“.

Adesso che questo brutto momento se lo sono lasciati alle spalle, si sono sentiti pronti ad annunciare la gravidanza. Lo hanno fatto in occasione della festa della mamma, proprio per poter festeggiare al meglio questa giornata così importante dell’anno. Claudia sta per diventare mamma per la seconda volta e di un bambino che hanno desiderato con tutte le loro forze, adesso non rimane da fare altro che attendere e godersi questo momento così intenso di gioia.