Claudia Andreatti è diventata mamma: nato il primo figlio di Miss Italia

Claudia Andreatti, ex Miss Italia, conduttrice e inviata televisiva, ha dato alla luce il suo primogenito. Ad annunciarlo è stata proprio la diretta interessata con un post su Instagram, proprio nel giorno della Festa della donna. Il piccolo Alessandro Andrea è nato il 1 marzo, ma l’ex modella ha preferito annunciarlo ai suoi follower solo adesso. La Andreatti, del resto, aveva svelato la gravidanza solo lo scorso gennaio. L’aveva definita un’avventura straordinaria da poter vivere con rispetto, riservatezza e amore.

Nella foto pubblicata da Claudia si vede la manina del nuovo arrivato. Un’immagine davvero toccante accompagnata da una didascalia dove la Andreatti dà il benvenuto al suo primo bebè:

“Il Dono più Prezioso che la Vita e il mio Compagno potessero regalarmi per celebrare il Vero significato di questa Giornata della Donna: 7 magici e meravigliosi giorni di Te Alessandro Andrea e della Famiglia che abbiamo tanto desiderato e realizzato”

Il piccolo è lungo 52 centimetri e pesa 3 chili e 610 grammi. Alessandro Andrea è nato dalla storia d’amore tra Claudia Andreatti e il compagno Andrea, l’imprenditore svizzero a cui è legata da 5 anni.

La vita privata e professionale di Claudia Andreatti

Claudia Andreatti è nata nel 1987 ed è originaria di Pergine Valsugana, in Trentino. Vincitrice del concorso di bellezza Miss italia nel 2006, ha lavorato successivamente come “signorina buonasera” per Rai Uno. Dal 2007 al 2016 è stata inviata di programmi come Effetto Estate, Telethon, Unomattina estate e Mezzogiorno in famiglia.

Nel 2009, poi, è stata anche scelta come inviata speciale per la finale del talent show X Factor, in onda su Raidue. Sempre nello stesso anno, ha condotto con Michele Bertocchi lo speciale natalizio Aspettando il Natale con lo Zecchino, in onda su Rai Uno durante la Vigilia di Natale, nel pomeriggio. Nel 2010, da gennaio a maggio, le è stata affidata la conduzione del programma Sette Note, un appuntamento fisso della domenica notte su Rai Uno.

È stata conduttrice di programmi come Uno mattina estate weekend, L’Italia che non sai, Capodanno italiano, Aspettando Miss Italia e il Premio Louis Braille. Nel 2012 ha partecipato come concorrente di Ballando con le stelle, oltre ad essere portavoce per l’Italia dell’Eurovision Song Contest nel 2016.

Per dedicarsi alla vita privata e alla maternità Claudia Andreatti ha rallentato con la sua carriera: tanti auguri!