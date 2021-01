La conduttrice ed ex Miss Italia è in dolce attesa, al nono mese: ha tenuto massimo riserbo sulla gravidanza, annunciandola solo nelle scorse ore

Sorpresa: l’ex Miss Italia 2006, Claudia Andreatti (conduttrice, ex modella, ex annunciatrice televisiva trentina), è incinta di ben nove mesi. La bellezza 33enne ha tenuto il massimo riserbo sulla gravidanza, decidendo di annunciarla solo nelle scorse ore, attraverso un post Instagram in cui ha rimarcato che ha preferito vivere la dolce attesa in totale tranquillità. Dunque a breve la Andreatti diventerà mamma per la prima volta. Il papà sarà invece Enzo Larocca, un avvocato calabrese di 48 anni. Claudia ed Enzo sono convolati a nozze nel 2010, a luglio, unendosi nella Basilica di Santo Stefano in Celio, a Roma, per poi andare a festeggiare le nozze nella Tenuta Ripolo, sul lago di Bracciano.

Una volta uscita allo scoperto Claudia ha parlato di “magia” e “stato di grazia” in merito all’esperienza della gravidanza. “Un’avventura – ha aggiunto – straordinaria, indescrivibile… goduta in totale Riservatezza, Rispetto, Passione e Amore per questo pancino che giorno dopo giorno cresceva diventando sempre più Forte, sempre più parte di Me e delle Nostre Vite”.

Chi è Claudia Andreatti

Claudia Andreatti è nata a Trento, il 29 marzo 1987. Nel 2006 viene eletta Miss Italia che la lancia nel mondo dello spettacolo e della tv italiana. È stata l’ultima “signorina buonasera” di Rai 1, ruolo che ha ricoperto dal 2007 al 2016. Prima di venire eletta la più bella del Bel Paese è partita per un programma scolastico organizzato dalla WEP negli Stati Uniti dove ha studiato presso un college di El Paso in Texas.

Oltre a essere stata “signorina buonasera, nel biennio 2007-2008, nel mese di agosto, è la conduttrice del varietà Aspettando Miss Italia. Nel settembre 2008 presenta i reportage sulle pre-finali della kermesse di bellezza, in onda su Rai Uno.

Nell’aprile 2009 è stata una delle inviate speciali per la finale di X Factor, quando il talent andava in onda su Rai Due. Nel dicembre del 2009 conduce, insieme a Michele Bertocchi, lo speciale natalizio Aspettando il Natale con lo Zecchino sulla rete ammiraglia Rai. Da gennaio a maggio 2010 conduce Sette Note, appuntamento della domenica notte di Rai Uno interamente dedicato alla musica, ideato da Gigi Marzullo.

Nel 2010 riveste è inviata a Unomattina estate. Ogni domenica, dal 12 settembre 2010, conduce la nuova stagione di Sette Note, la rubrica musicale della notte di Rai Uno.

Seguono altri impegni televisivi e radiofonici, tra cui la conduzione su Radio 2 della rubrica “‘Extrem'” e la partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle nel 2021, oltre a essere stata dal 2016 inviata della trasmissione Mezzogiorno in famiglia, in onda ogni sabato e domenica mattina su Rai 2 fino al 2019.