Classifica provvisoria Sanremo 2020: Diodato scalza Francesco Gabbani

Classifica completa e provvisoria Sanremo 2020: chi c’è al primo posto

Cambia la classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2020. Grazie al voto della sala stampa – entrata in azione nella puntata di venerdì sera – è Diodato a conquistare il podio con la sua Fai rumore. Il cantautore scalza Francesco Gabbani, primo nei giorni scorsi per la giuria demoscopica, che scende al secondo posto con Viceversa. Terzi i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr, quarti Le Vibrazioni con Dov’è, canzone che Francesco Sarcina ha scritto per l’ex moglie Clizia Incorvaia, attualmente concorrente al Grande Fratello Vip. Solo ottava la favorita dai bookmakers Elodie, che ha presentato Andromeda, pezzo scritto dall’amico Mahmood. Dalla classifica sono stati tagliati fuori Morgan e Bugo: dopo che quest’ultimo ha lasciato il palco dell’Ariston la produzione ha deciso di squalificare il duo.

Di seguito la classifica provvisoria completa:

1. Diodato

2. Francesco Gabbani

3. Pinguini Tattici Nucleari

4. Le Vibrazioni

5. Piero Pelù

6. Tosca

7. Rancore

8. Elodie

9. Achille Lauro

10. Irene Grandi

11. Anastasio

12. Raphael Gualazzi

13. Paolo Jannacci

14. Rita Pavone

15. Levante

16. Marco Masini

17. Junior Cally

18. Elettra Lamborghini

19. Giordana Angi

20. Michele Zarrillo

21. Enrico Nigiotti

22. Riki

23. Alberto Urso

Chi vince Sanremo 2020? I favoriti dei bookmakers

Secondo i bookmakers hanno buone possibilità di vincere il Festival di Sanremo 2020: Elodie, Francesco Gabbani, Diodato, Le Vibrazioni. Intanto su iTunes il brano più scaricato è Viceversa di Gabbani mentre Me ne frego di Achille Lauro è la più ascoltata su Spotify, seguita dai Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. La più trasmessa dalle radio è invece Andromeda di Elodie.