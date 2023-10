Classifica FIMI 20/10-26/10: domina Shiva e le discese clamorose

Come di consueto anche questa settimana la Federazione Industria Musicale Italiana, nota con l’acronimo FIMI, ha pubblicato la classifica dei singoli e degli album più ascoltati degli ultimi sette giorni. Per quanto riguarda i singoli più popolari della settimana che va dal 20 al 26 ottobre, in vetta troviamo di nuovo il nuovo singolo di Takagi & Ketra, Shiva (recentemente arrestato per tentato omicidio), Anna e Geolier, “Everyday“. Al secondo e terzo posto troviamo, invece, rispettivamente “Cadillac” di Boro, Artie 5ive & Andy the Hitmaker e “2minuti” di Calcutta. Scende di una posizione Angelina Mango, che si posiziona quarta con il brano “Che t’o dico a fa’”.

Di seguito la classifica della top 20:

Takagi & Ketra feat. Shiva, Anna e Geolier con Everyday Boro, Artie 5ive & Andry The Hitmaker con Cadillac Calcutta con 2Minuti Angelina Mango con Che t’o dico a fa’ Inigo Quintero con Si No Estas Bia, Sfera Ebbasta & Fivio Foreign con Milano Bresh & Pinguini Tattici Nucleari con Nightmares Villabanks con Papaya Calcutta con Tutti Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton The Kolors con Italodisco Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri neri Calcutta con Giro con Te Alfa con Bellissimissima Marracash & Guè con Insta Lova Calcutta con Controtempo Mr. Rain & Clara con Un Milione di Notti Slings feat. Shiva, Niky Savage e Finesse con Freaky Angelina Mango con Ci pensiamo domani Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi sulla Luna

Per quanto riguarda il resto della classifica, continua a perdere posizioni Italodisco dei The Kolors. Il brano, dopo aver dominato l’estate, è inesorabilmente sceso all’undicesimo posto. Calano anche gli ascolti di Drillionaire, Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta, Michelangelo con Bon Ton e di Bresh e I Pinguini Tattici Nucleari con Nightmares. Il primo singolo perde tre posizioni rispetto alla scorsa settimana, classificandosi decimo in classifica, mentre il secondo scende di due posti finendo settimo.

Classifica Fimi, gli album: domina Calcutta e scende Emma

Passando alla classifica degli album, il primo posto va a Calcutta con il suo nuovo album “Relax“, uscito dopo diversi anni di assenza dalle scene. A seguire, troviamo Hackney Diamonds dei The Rolling Stones e One More Time dei Blink 182, rispettivamente al secondo e terzo posto. Sale di una posizione “Il coraggio dei bambini – Atto III” di Geolier che passa dal quinto al quarto posto, scambiandosi con Tedua che con “La divina commedia” scende in quinta posizione. Discesa vertiginosa per Emma che, dopo il debutto in vetta della scorsa settimana con “Souvenir”, perde ben cinque posizioni, finendo sesta in classifica.

Di seguito la top 10: