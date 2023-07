Classifica FIMI 14-20/7: podio, bene Mango e i big fuori dalla top10

La classifica FIMI del periodo che va dal 14 al 20 luglio mostra ben pochi cambiamenti rispetto a quella del periodo precedente. Con il singolo Italodisco, i The Kolors si mantengono stabili in vetta, così come non cambiano i primi cinque posti della classifica. A far compagnia al gruppo di Stash nelle zone alte della classifica sono sempre: Ava, Anna e Capo Plaza con il singolo Vetri Neri, Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise, Drillionaire con Bon Ton e i Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte. Alfa con Bellissimissima guadagna tre posti e si piazza al sesto posto. Settimo posto per Mon Amour di Annalisa, che perde una posizione rispetto alla scorsa settimana. Di seguito la classifica della Top 20:

The Kolors con Italodisco Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte Alfa con Bellissimissima Annalisa con Mon Amour Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani Tedua feat. Sfera Ebbasta con Hoè Achille Lauro e Rose Villain con Fragole Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi Sulla Luna Rocco Hunt con Non Litighiamo Più Marco Mengoni feat. Elodie con Pazza Musica Lazza con Cenere Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè con Gelosa Blanco & Mina con Un Briciolo di Allegria Bad Bunny con Where She Goes Aribeatz feat. Ozuna, Gims & Sfera Ebbasta con Mirage Geolier con Come Vuoi Peggy Gou con (It Goes Like) Nanana

Rimane stabile all’ottavo posto Angelina Mango con la sua Ci Pensiamo Domani, cala di due posizioni Hoè di Tedua e Sfera Ebbasta. Guadagna una posizione, chiudendo come fanalino di coda la top 10, Fragole di Achille Lauro e Rose Villain. Bene anche Taxi Sulla Luna di Emma, Tony Effe e Takagi e Ketra con un +2 rispetto alla scorsa settimana. Quattro posizioni guadagnate, invece, per Non Litighiamo Più di Rocco Hunt. In discesa Pazza Musica del duo Elodie-Mengoni, che perde tre posizioni. Scende di due posti anche Cenere di Lazza.

Classifica FIMI, gli album: bene Mengoni, calano Rkomi e Irama

Per quanto riguarda gli album, La Divina Commedia di Tedua chiude la settimana al primo posto. Avanzano 10 di Drillionaire e Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari, rispettivamente con un +1 e +2 in classifica. Bene anche Materia (Prisma) di Marco Mengoni, che guadagna due posizioni. Di seguito la classifica completa:

Tedua con La Divina Commedia Drillionaire con 10 Pinguini Tattici Nucleari con Fake News Geolier con Il Coraggio dei Bambini – Atto II Marco Mengoni con Materia (Prisma) Lazza con Sirio Shiva con Santana Season Irama & Rkomi con No Stress Blanco con Innamorato Boomdabash con Venduti

Esordio al decimo posto per Venduti dei Boomdabash, uscito il 14 luglio. Netto calo per No Stress del duo Irama-Rkomi che perde 6 posizioni in classifica e si piazza all’ottavo posto. Guadagna due posizioni Sirio di Lazza che chiude al sesto posto. Guadagno di tre posizioni, infine, per Santana Season di Shiva.