Classifica FIMI 10/11-16/11: bene Mango, spiccano 2 volti di Amici

La classifica FIMI su vendite e ascolti streaming nel periodo 10-16 novembre riparte con due certezze. Salmo & Noyz Narcos, infatti, mantengono la testa della classifica relativa agli album con il loro Cvlt, mentre Everyday di Takagi & Ketra, Shiva, Anna e Geolier mantiene il primo posto per quanto riguarda i singoli: ecco tutti gli aggiornamenti.

Classifica FIMI 10-16 novembre: i singoli

Partendo dai singoli, la già citata Everyday si conferma al primo posto per la quinta settimana di fila. Ad occupare gli altri due gradini del podio sono Si No Estas di Iñigo Quintero, che guadagna tre posizioni, e Che T’o Dico a Fa’ di Angelina Mango, con quest’ultima che scala tre posizioni e raggiunge il terzo posto. La nuova Bruciasse il cielo di Blanco esordisce al quinto posto. Bresh e i Pinguini Tattici Nucleari guadagnano invece sei posizioni con la loro Nightmares. Spicca, al nono posto, il concorrente di Amici 23 Holden, con il brano Dimmi che non è un addio.

Di seguito la top 20 dei singoli più ascoltati:

Takagi & Ketra feat. Shiva, Anna e Geolier con Everyday Inigo Quintero con Si No Estas Angelina Mango con Che t’o dico a fa’ Boro, Artie 5ive & Andry The Hitmaker con Cadillac Blanco con Bruciasse il cielo Bresh & Pinguini Tattici Nucleari con Nightmares Calcutta con 2Minuti Salmo & Noyz Narcos feat. Marracash con Respira Holden con Dimmi che non è un addio Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton Villabanks con Papaya Bia, Sfera Ebbasta & Fivio Foreign con Milano Calcutta con Tutti Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri neri The Kolors con Italodisco Alfa con Bellissimissima Dua Lipa con Houdini Marracash & Guè con Insta Lova Angelina Mango con Ci pensiamo domani Mida con RossoFuoco

Respira di Salmo & Noyz Narcos feat. Marracash chiude all’ottavo posto, perdendo sei posizioni rispetto alla scorsa settimana. A chiudere la top 20 è un altro allievo di Amici, ovvero Mida con la canzone RossoFuoco. Sale di quattro posizioni il tormentone Italodisco firmato dai The Kolors. Houdini di Dua Lipa debutta al diciassettesimo posto.

Gli album

Passando agli album, c’è in primis la riconferma in prima posizione di Cvlt di Salmo & Noyz Narcos. Canzoni da osteria di Francesco Guccini, uscito lo scorso 10 novembre, debutta al secondo posto della classifica. In salita anche Rush! dei Maneskin, che arriva ad occupare il terzo posto della top 10. Vasco Rossi e il suo Il supervissuto (O.S.T.) perdono otto posizioni. Meno sette anche per Laura Pausini e il suo Anime Parallele, finendo quindi fuori dalla top 10.

Di seguito la top 10 degli album: