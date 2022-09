Si è formata la nuova classe di Amici 2022-2023. La prima puntata è andata in onda oggi, domenica 18 settembre 2022, e il pubblico ha conosciuto tutti gli allievi della 22esima edizione. Molti di loro hanno un nome d’arte, sempre più diffusi ormai tra chi sogna di vivere d’arte. Per questo c’è sempre tra il pubblico chi vuole sapere nome e cognome degli allievi di Amici. Alcuni si conoscono già, altri salteranno fuori nel corso del tempo ma ciò che conta è che la nuova edizione del talent show ha preso vita e ha i suoi concorrenti.

Ad aprire le danze è stata la ballerina Asia: è stata lei la prima allieva ufficiale del nuovo anno. Tra i ballerini c’è anche Mattia Zenzola, che è tornato dopo l’infortunio dell’anno scorso. Come ormai d’abitudine, inoltre, a consegnare la maglia a cantanti e ballerini di Amici 22 sono arrivati in studio personaggi dello spettacolo. Non uno per banco, ma ogni ospite ha consegnato una o più maglie. In ordine sono arrivati in studio Can Yaman, Alessia Marcuzzi. Roberto Saviano, Pio e Amedeo, Salvatore Esposito, Christian De Sica, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tamberi e Beppe Vessicchio.

Amici 22, nomi e cognomi dei cantanti

Cricca (Giovanni), 19 anni, è di Riccione: ha ricevuto il sì da Lorella e Arisa, sceglierà lui il coach;

Andre (Andrea Mandelli), 23 anni, è di Lecca: banco di Arisa;

NDG (Nicolò Di Girolamo), 22 anni, vive a Roma: banco di Lorella Cuccarini;

Federica Andreani, 23 anni, è di Roma: scelta da Arisa;

Aaron Cenere (Edoardo Boari), 17 anni, è di Nocera Umbra: scelto da Arisa e Rudy Zerbi;

Wax, 20 anni: banco di Arisa;

Piccolo G (Giovanni Rinaldi), 21 anni: banco di Rudy Zerbi;

Tommy Dali (Tommaso Daliana), 23 anni, viene da Firenze: banco di Rudy Zerbi;

Niveo (Marco Fasano), 18 anni, è di Lucca: scelto da Lorella Cuccarini e Arisa.

Allievi Amici 22, tutti i ballerini