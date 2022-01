Clarissa Selassié: è amore con Antonio, nuovo concorrente GF Vip

Questa settimana la Casa del Grande Fratello Vip dovrebbe accogliere alcune new entry. A quanto pare uno dei personaggi maschili che entrerà nel cast dei Vipponi, Antonio Medugno, starebbe frequentando una ex gieffina dell’attuale edizione del reality show, eliminata lo scorso novembre 2021: Clarissa Selassié. Ecco chi lo ha svelato.

Clarissa Selassié, sorella di Lucrezia e Jessica, è stata una delle protagoniste del GF Vip 6. La 19enne ha partecipato al reality dapprima insieme alle sorelle, poi individualmente. Lo scorso novembre è stata eliminata ed è stata costretta ad allontanarsi da Jessica e Lulù, che sono ancora rinchiuse nel loft di Cinecittà.

Nella puntata di Casa Chi del 26 gennaio 2022, condotta come sempre da Rosalinda Cannavò, la principessa etiope ha fatto una scottante rivelazione sulla sua vita privata. Rispondendo alle domande dei giornalisti in collegamento, tra cui Gabriele Parpiglia, Clarissa ha spiegato di essere innamorata. Fin qui tutto regolare, se non fosse che il ragazzo in questione sia, come svelato dalla Selassié, uno dei nuovi Vipponi maschili in procinto di entrare in Casa.

“Ci sono stati un po’ di ragazzi che mi hanno scritto, ma in questo momento sono molto focalizzata sul Grande Fratello e sulle mie sorelle, anche se c’è un ragazzo che mi ha colpito in particolare. Vediamo come va! Sì è conosciuto, ma non posso dirvi chi è adesso! Ma sicuramente a breve lo capirete da soli perché insomma, lo renderemo pubblico a breve. Abbiamo fatto un patto di fiducia fra me e lui, non posso dirvi il suo nome. E’ un ragazzo che ho conosciuto e ci stiamo sentendo, però ora dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello!”.

GF Vip 6, Antonio Medugno pronto per entrare

Dopo che è stata lanciata questa bomba, ovviamente, Parpiglia ha preso la palla al balzo e ha spinto la sorella di Jessica e Lulù a vuotare il sacco. I nuovi ingressi del GF Vip 6, come si vocifera da giorni, sono Edoardo Donnamaria, volto noto di Forum, Antonio Medugno, noto tik toker e Gianluca Costantino. Parpiglia ha cercato di stringere il cerchio, chiedendo:

“Ma è dalle parti di Forum o di TikTok?”

A questo punto la Selassié ha preferito non rispondere, visibilmente imbarazzata e forse preoccupata per aver rivelato fin troppo senza il consenso del ragazzo. “No così è troppo non posso dirlo, mi ammazza! Mi avete fatto sganciare una bomba, aiuto!“, ha detto ridendo.

In ogni caso, come riportato da Biccy.it, il mistero sembra risolto. Stando ai profili che seguono e che sono seguiti da Clarissa su Instagram è semplice dedurre che la sua nuova fiamma sia proprio Medugno. I due infatti si seguono reciprocamente, mentre di Donnamaria nessuna traccia.

Il tiktoker, dal canto suo, ha pubblicato oggi stesso una storia Instagram in cui ha scritto “5/7”, riferendosi probabilmente ai giorni trascorsi in quarantena prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Se Medugno avesse trascorso già 5 dei 7 giorni previsti dal protocollo sarebbe pronto per entrare al GF Vip già venerdì prossimo, il 28 gennaio 2022. Resta da vedere se il modello è davvero interessato alla Selassié o se in Casa si getterà tra le braccia di qualcun’altra.