Clarissa Marchese di Uomini e Donne contro il Gf VP: “Incommentabile”

Uomini e Donne, l’ex tronista Clarissa Marchese dall’America attacca la TV italiana: Il Gf Vip? “Incommentabile”

L’ex tronista Clarissa Marchese anche dall’America non rinuncia alla televisione italiana. La bella siciliana, che da Miami si è collegata direttamente sul sito di Mediaset Extra ed seguito la diretta di Canale 5, non è rimasta tuttavia molto soddisfatta da quello che ha visto. Clarissa, stando a quanto raccontato da lei stessa su Instagram, stories, in quel momento stava trasmettendo Striscia la notizia. Nel programma di Antonio Ricci, come molti avranno visto, ieri si è parlato anche del Grande Fratello Vip, una trasmissione che l’ex protagonista di Uomini e Donne ha definito sui social “Incommentabile”.

“Ho visto un po’ di Striscia la notizia, hanno fatto vedere qualcosa sul Grande Fratello” ha detto la Marchese in un video “Cioè incommentabile… boh!”. Noi, ovviamente, non sappiamo cosa o chi di preciso hanno fatto storcere il naso all’ex tronista. La stessa però, sempre nella stessa stories, ha voluto esprimere meglio il suo pensiero scrivendo: “Levati quei 3/4 programmi, la TV italiana è davvero diventata imbarazzante”. Con chi ce l’avrà Clarissa? Presupponiamo comunque che, visto la sua bella esperienza a Uomini e Donne, tra quei 3/4 canali che lei stessa “salva” è molto probabile che oggi ci siano proprio quelli di Maria De Filippi.

Pietro Tartaglione critica il Grande Fratello Vip: l’opinione dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Clarissa non è il primo volto noto di Uomini e Donne che quest’anno si scaglia contro il Grande Fratello Vip. Pietro Tartaglione, per esempio, proprio qualche giorno fa, in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram aveva espresso tutto il suo disappunto nei confronti del reality dichiarando: ““Ci ho provato, mi sono sforzato, mi sono promesso di non cambiare canale almeno per una volta. Ma niente, questa edizione del GF Vip è davvero inguardabile. Non si può guardare. Mi arrendo“