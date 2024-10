Clarissa Marchese shock: “Eravamo già sposati, nessuno lo sa”

Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo accoglie Clarissa Marchese e Federico Gregucci, sempre più affiatati per un’intervista piena di emozioni e di rivelazioni sorprendenti!

Sono passati 8 anni da quel 25 Novembre, quando Clarissa Marchese, ex Miss Italia e tronista di Uomini & Donne, scelse proprio nel programma di Maria De Filippi di uscire con Federico Gregucci. Si erano conosciuti da appena un mese e mezzo e subito sono andati a convivere, a lei era bastato vederlo la prima volta per capire che era l’uomo della sua vita. Già alla prima esterna, Clarissa rivelò di essere già pazza di lui al cameraman che la seguiva. Un vero e proprio colpo di fulmine che si è trasformato in un amore da favola, coronato poi nel 2019 con il matrimonio. Eppure c’è una cosa che non sapeva nessuno: Clarissa e Federico si erano sposati in segreto!

Clarissa e Federico: dopo Uomini & Donne il matrimonio a Miami

Quando sono usciti da Uomini & Donne, Clarissa e Federico erano inseparabili, volarono a Miami per vivere insieme tre anni, prima di tornare in Italia per sposarsi. Ed è proprio a Miami che succede qualcosa che nessuno sapeva e che Clarissa rivela a Silvia Toffanin. Lei e Federico si sposarono in segreto al municipio! Neanche le loro famiglie lo sapevano, avevano solo due amici come testimoni e basta! Doveva essere un momento solo per loro, un matrimonio intimo…e più intimo di così! La motivazione dietro queste nozze flash però è anche burocratica: avendo Clarissa il passaporto americano, per restare a vivere 3 anni insieme negli USA, era molto più semplice che i due fossero sposati, ed ecco fatto!

La grande festa poi ovviamente, e le nozze in chiesa, sono state fatte in Italia. Dal loro amore sono poi nati due piccolini, Arya di 4 anni e mezzo e Christian di poco più di un anno, che per la prima volta entrano in studio un po’ spaventati ed emozionati. Clarissa rivela che per quanto il loro amore sia intenso, non sono mancati i momenti di crisi. Dopo la nascita di Christian ad aprile dello scorso anno è arrivato un periodo di forte tensione tra lei e Federico, superato per fortuna e senza mai il desiderio di lasciarsi.

Clarissa: “Questo è il bello di essersi conosciuti in tv “

Non sono mancate le lacrime e le emozioni in questa intervista! Federico soprattutto si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore per Clarissa. Quando si sono conosciuti lui era un ragazzo un po’ superficiale, ma grazie a lei è diventato un uomo maturo e un padre. Scoppia a piangere quando la ringrazia per averlo cambiato e reso un uomo migliore e si augura che potranno invecchiare insieme.

Silvia Toffanin come regalo per la coppia aveva preparato due video, uno con tutta la storia del loro amore dal primo incontro nello studio di Uomini & Donne e uno sulla loro vita famigliare, dalla nascita della prima figlia. E giù di lacrime, quando Clarissa e Federico si rivedono al loro primissimo incontro, quando lui scese come corteggiatore con la rosa per lei che lo accolse con gli occhi illuminati dal colpo di fulmine. Secondo Clarissa è questo il bello di essersi conosciuti all’interno di un programma.