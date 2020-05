Clarissa Marchese: “Giulia e Damante? Conosciuti, cosa penso di loro”

Clarissa Marchese a ruota libera su Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Li ho conosciuti, ecco cosa penso del loro ritorno di fiamma”

Clarissa Marchese a ruota libera. L’ex tronista di Uomini e Donne, diventata mamma da poco, si è raccontata al magazine del programma di Maria De Filippi, spiegando come sta vivendo questo momento delicato. Attualmente si trova in America, a Miami (città in cui si è trasferita), con il marito Federico Gregucci. Il parto è andato bene e Arya, primogenita della coppia, è una favola. Certo continua a imperversare il coronavirus e nulla è come prima. Tuttavia la giovane ha confidato di vivere un periodo speciale. Spazio anche al gossip del momento: il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Lei e Federico li hanno conosciuti entrambi. E a proposito della re-union, la Marchese ha dichiarato che…

Clarissa Marchese: “Damante e Giulia? Anime gemelle”

“Penso che era ora! Si vedeva che erano anime gemelle!”, esordisce Clarissa parlando di Giulia e Damante. “Sembrano – aggiunge – fatti per stare insieme. Li abbiamo conosciuti, io e Fede, perché loro si sono scelti a maggio e io sono arrivata poco dopo, a settembre. Ci siamo visti qualche volta, ho avuto modo di conoscerli, di condividere qualche momento. Si capisce quando due persone stanno bene, hanno tanta affinità”. E ancora: “Io mi aspettavo che sarebbero tornati insieme, prima o poi. Quando c’è un amore grande si supera tutto. Spero che lui abbia capito che Giulia è la cosa più importante e che faccia di tutto per non perderla di nuovo.”

“Io e Federico stiamo vivendo questo periodo in maniera molto serena, anche e soprattutto perché c’è Arya”

Arya è arrivata l’11 maggio. Come va? Ora si è in tre in famiglia… “Stiamo bene. Stiamo vivendo questo periodo in maniera molto serena, anche e soprattutto perché c’è lei. Saremmo stati comunque a casa, con Arya. E Federico, non lavorando, mi è stato ancora più vicino. Come papà va alla grande! Mi aiuta a farla addormentare, è innamorato perso! La piccola cresce. È nata di tre chili e settecento, adesso è già cresciuta un sacco”.