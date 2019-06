Clarissa e Federico, Gregucci alza i toni: “Mai portato abiti firmati”

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, anche il neo sposo alza la voce: “Mai portato abiti firmati”. Dopo la bufera sull’ex tronista, arrivano le parole dell’ex corteggiatore

Continua a tenere banco la polemica attorno a Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne fresca di matrimonio con Federico Gregucci. Nella giornata odierna, anche quest’ultimo ha avuto un qui pro quo sui social. Ma facciamo un passo indietro, stilando un rapido riassunto dei fatti che hanno scatenato le critiche attorno alla neo sposa e che, in qualche modo, seppur più lievemente, non possono che aver lambito anche Federico. La Marchese, dopo essere convolata a nozze, ha ricevuto molti complimenti, ma anche qualche antipatica critica per l’abito nuziale e il look. Tali critiche hanno provocato un suo sfogo, ritenuto da alcuni fan poco umile e poco elegante. Nel ‘can can’ mediatico Gregucci ha preferito non entrare e ha saggiamente continuato a postare attimi affettuosi della giornata in cui è salito all’altare al fianco dell’amata. Poi però…

Gregucci: “Mai fregato nulla delle cose di valore. Tutto qua”

“Una delle poche volte in cui mi ricordo di essermi vestito elegante!”, ha scritto Federico, commentando una foto Instagram in cui è stato immortalato nell’abito con cui si è sposato. Ma c’è chi ha trovato i suoi vestiti poco “fini”. “Sono un ragazzo molto sportivo, non mi interessa dei vestiti eleganti. Ricorda che l’abito non fa il monaco“, la risposta di Gregucci all’appunto. Finita qui? Per niente, visto che la fan in questione non ha ben afferrato il concetto, sostenendo che l’ex corteggiatore avrebbe detto che “l’abito fa il monaco”. “Io non ho detto che l’abito fa il monaco! – ha spiegato Federico – Hai capito male. Io non ho criticato nessuno, anzi ho lasciato intendere il contrario. Io sono uno che gli abiti firmati non li ha mai portati perché non me ne è mai fregato nulla delle cose di valore. Tutto qua.”

Le parole che hanno sollevato le polemiche su Clarissa Marchese

La polemica in cui è inciampato Gregucci si inserisce nel contesto più ampio della bufera che si è abbattuta su Clarissa Marchese, che è tutt’ora al centro delle polemiche social per aver scritto le seguenti frasi: “Un secondino lo voglio dedicare anche a chi si permette di dire cattiverie rispetto ad una cosa così bella come il matrimonio. Credetemi, io non vi do assolutamente importanza, perché già vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi di 1.50€…”. E ancora: “Anche a me mi passa per la testa ‘io boh’ quando vedo quelle spose con il loro abitino anonimissimo, i capelli boccolosi da prima comunione ed un trucco insignificante ma poi mi dico, non tutte possono, e al di là di tutto…” Tale commento è stato rimosso dalla Marchese che ha poi chiesto scusa per quanto espresso.