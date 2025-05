Clara infastidita da Fedez: “Ha 7 personalità”, poi lo ignora (giustamente)

Fedez fa il ‘farfallone’, Clara non sembra gradire troppo anche se sta al gioco. I due cantanti hanno pubblicato nelle scorse ore il singolo “Scelte stupide”. Per la realizzazione del brano e della campagna marketing per sponsorizzarlo, i due artisti hanno lavorato e tuttora stanno lavorando fianco a fianco. Attualmente, per il progetto professionale, si trovano in Puglia e stanno soggiornando, assieme ai rispettivi collaboratori, in una stupenda masseria. Da quanto pubblicato su Instagram, il rapper sembra assai ammaliato dalla collega. Sembra che invece lei non lo sia. Tra il serio e il faceto lo ha infatti già ‘smontato’ in qualche occasione in cui parrebbe aver lasciato trapelare un certo fastidio.

L’ex marito di Chiara Ferragni, in più frangenti, ha ripreso con il suo smartphone Clara, cercando, con risultati dubbi, di dare vita a siparietti e battutine ‘simpaticone’. Ad esempio, ha postato un breve video tra le sue storie Instagram in cui lo si vede in auto con la cantante mentre si sta dirigendo con lei in Puglia. “Ha sette personalità”, la chiosa di Clara in riferimento al rapper. Un’uscita a metà tra lo scherzo e forse la verità. Insomma, una stoccatina e non certo un complimento.

In un’altra storia, sempre tra il serio e il faceto, Clara ha detto ai followers “aiutatemi”, facendo di nuovo riferimento al collega e alla sua voglia di filmare e fare un po’ il “farfallone”. Finita qui? No. In un’altra clip Fedez riprende la musicista mentre, sotto al portico della masseria in cui alloggiano, lei sta facendo degli esercizi fisici, in particolare degli squat. “Guarda che ci sono delle sedie”, la battutona ripetuta più volte dal rapper. Clara, dopo una risatina iniziale, lo ha ignorato, continuando la sua sessione di esercizi. Chi pensava che la collaborazione musicale potesse far scoccare la scintilla tra i due, dovrà ricredersi. Da quel punto di vista sembra che non ci sia alcun tipo di feeling.

Clara e Fedez, il significato della canzone “Scelte stupide”

La canzone “Scelta stupide” parla di rapporti umani, con un taglio cinico, e descrive la conclusione di una relazione sentimentale. Come nel brano sanremese di Fedez, ‘Battito’, anche qui c’è l’uso di immagini che proiettano la visione di disillusione verso il prossimo, con maschere che cadono e notti ‘pericolose’ trascorse in hotel.