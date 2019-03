Claire Holt: l’attrice di The Originals è diventata mamma

The Originals e The Vampire Diaries: è nato il figlio di Claire Holt

Fiocco azzurro per Claire Holt, la celebre Rebekah Mikaelson di The Originals e The Vampire Diaries. L’attrice è diventata mamma per la prima volta: è nato il piccolo James Holt Joblon. L’annuncio è stato dato dalla neo mamma su Instagram, che ha condiviso un tenero scatto del neonato. Il bambino è il primo figlio dell’australiana e del marito Andrew Joblon. Al piccolo, come si può facilmente intuire, è stato dato il doppio cognome. “Tutto quello che posso dire è che è vero. Non c’è niente di più bello di questo”, ha scritto l’interprete sui social network, che ha sposato Andrew dopo il matrimonio lampo con il produttore Matt Kaplan. Per Claire si tratta di una felicità immensa, visto che in passato ha vissuto la drammatica esperienza dell’aborto spontaneo.

Claire Holt ha avuto un aborto spontaneo in precedenza

Claire Holt ha confermato la gravidanza lo scorso ottobre, postando una foto con il marito agente immobiliare. “Il mio cuore sta scoppiando! Sono così felice di condividere con voi questa gravidanza! Ancora non mi sembra reale. Questi ultimi mesi sono stati pieni di ansia, eccitazione, lacrime, gioia, felicità. Non dimenticherò mai la perdita subita a inizio anno: resterà una delle pagine più tristi della nostra vita. Tutto quello che ho passato mi ha portato ad essere più grata per quello che sto vivendo ora. Voglio parlare soprattutto a chi sta lottando con un aborto spontaneo o con problemi di infertilità: io sono con voi e so che anche voi ce la farete”, ha scritto l’attrice.

Il baby shower dell’attrice Claire Holt

Lo scorso febbraio Claire Holt ha organizzato il baby shower a Los Angeles. Si è trattato di una festa molto intima, con soli 30 invitati. La neo mamma a chiesto a tutti i presenti, perlopiù amici e famigliari, di portare solo libri per bambini e non altri tipi di regali.