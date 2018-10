Claire Holt incinta dopo il drammatico aborto: l’attrice al settimo cielo

Claire Holt è incinta: l’annuncio dell’attrice su Instagram

Cicogna in arrivo per Claire Holt! La Rebekah Mikaelson di The Originals e The Vampire Diaries ha annunciato su Instagram di aspettare un bambino. L’attrice ha dato la notizia pubblicando un tenero scatto insieme al marito Andrew Joblon, l’agente immobiliare sposato la scorsa estate, e il loro cagnolone. La coppia ha sfoggiato per l’occasione abiti blu e celeste: forse un indizio che lascia intendere che il piccolo in arrivo è un maschietto? Ad ogni modo la gioia è tanta, soprattutto perché Claire ha subìto un aborto spontaneo solo qualche mese fa. Lo scorso marzo l’australiana ha condiviso sui social network il dolore per la perdita del suo primogenito. Un lutto difficile da superare: ma la 30enne ci è riuscita grazie all’amore del compagno e all’affetto della famiglia e dei fan.

Le parole di Claire Holt sulla nuova gravidanza

“Il mio cuore sta scoppiando! Sono così felice di condividere con voi questa gravidanza! Ancora non mi sembra reale. Questi ultimi mesi sono stati pieni di ansia, eccitazione, lacrime, gioia, felicità. Non dimenticherò mai la perdita subita a inizio anno: resterà una delle pagine più tristi della nostra vita. Tutto quello che ho passato mi ha portato ad essere più grata per quello che sto vivendo ora. Voglio parlare soprattutto a chi sta lottando con un aborto spontaneo o con problemi di infertilità: io sono con voi e so che anche voi ce la farete”, ha scritto Claire Holt su Instagram.

Chi è il marito dell’attrice Claire Holt

Claire Holt aspetta un figlio dal marito Andrew Joblon. In realtà per la proatagonista di H20 si tratta delle seconde nozze: dal 2016 al 2017 è stata sposata con il produttore Matt Kaplan.