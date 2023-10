Citofonare Rai2, Antonella Elia: la domanda ‘horribilis’ alla vedova

Oggi, domenica 1 ottobre, Simona Ventura e Paola Perego sono tornati su Rai 2 con la terza edizione del loro programma “Citofonare Rai 2”. Quest’anno, la trasmissione ha guadagnato mezz’ora di trasmissione in più, partendo ufficialmente alle 10:30 per accompagnare il pubblico fino al pranzo domenicale. Nel cast di quest’edizione, troviamo: la comica Valeria Graci, l’attore e modello Fabrizio Eleuteri, Gene Gnocchi e Antonella Elia, accompagnata, in questa stagione, dal compagno Pietro Delle Piane. La coppia, tra l’altro, ha partecipato proprio all’unica edizione di Temptation Island Vip condotta dalla stessa Simona Ventura, la quale, quindi, li conosce molto bene.

Tuttavia, il debutto televisivo di Antonella e Pietro non è stato propriamente dei migliori. I due, infatti, si sono resi protagonisti di una gaffe alquanto imbarazzante. Mentre si parlava d’amore, l’inviata ha chiesto ad una delle signore presenti sul posto se la passione col marito fosse ancora accesa. Al che, la donna ha risposto: “Sempre, lo è stata sempre. Siamo stati sempre tanto contenti“. Al che, Pietro ha cercato di interromperla facendola anche cadere sul tavolo sul quale era seduta. Il motivo? Il marito della signora, in realtà, è morto.

La Elia, infatti, ha continuato ad insistere, puntato il microfono verso la donna e dicendole “Però…”. Allora, Pietro e la signora hanno escalamato “Però è morto il marito!”. “Che disastro, è una tragedia. Io non so come uscirne”, ha risposto Antonella, tra le risate imbarazzate del pubblico e delle due conduttrici. Insomma, una gaffe veramente ‘horribilis‘ che ha inaugurato in maniera certamente indimenticabile l’esordio della coppia nel programma di Rai 2. Ovviamente, il video ha subito fatto il giro del web, diventato prontamente virale sui diversi social.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono fidanzati da 4 anni. La showgirl ha conosciuto il compagno (di dieci anni più giovane) e da allora è scoppiato l’amore. Nel 2020, i due hanno partecipato a Temptation Island Vip, esperienza al termine della quale sono usciti separati. Tuttavia, in seguito, Antonella e Pietro hanno deciso di riprovarci e oggi sono ancora insieme. A partire dal primo ottobre del 2023, la coppia ha fatto anche il loro debutto televisivo, entrando ufficialmente nel cast di Citofonare Rai 2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego.