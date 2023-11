Citofonare Rai 2, stop per due domeniche: i motivi

Il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura andrà in pausa per due settimane: perché e quando tornerà in onda

Stop momentaneo per Citofonare Rai 2. Stando a quanto anticipato da TvBlog, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura andrà presto in pausa per due settimane. Precisamente, lo show mattutino non andrà in onda le domeniche del 12 e 19 novembre. Il motivo? In quelle giornate, il palinsesto di Rai 2 sarà impegnato con la trasmissioni di diverse importanti gare della coppa del mondo di sci alpino.

Nel primo weekend, sono previsti due appuntamenti fondamentali: l’inedita discesa libera Zermatt/Cervinia in una pista che collegata Italia e Svizzera e, per le donne, il doppio slalom di Levi. Per quanto riguarda il secondo fine settimana dedicato alla coppa del mondo, ci sarà invece lo slalom di Gurgl, in Austria. A seguire le gare ci sarà la squadra di RaiSport formata da Enrico Cattaneo e Giulio Bosca per la parte femminile e il team di Davide Labate e Alberto Schieppati per quella maschile. In studio, invece, ci saranno Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

Questa non è la prima volta che la trasmissione Rai 2 è chiamata ad una pausa forzata per far spazio all’evento sportivo. Difatti, anche lo scorso anno, la programmazione era dovuta cambiare proprio per trasmettere le diverse gare della coppa del mondo di sci alpino. Insomma, il fidato pubblico di ‘Citofonare Rai 2‘ dovrà quindi fare a meno del programma per due settimane.

Ad essere sollevata di questa piccola pausa sarà probabilmente Simona Ventura. In queste settimane, la conduttrice non si è mai fermata. Nel weekend, infatti, è impegnata con ben tre programmi: Ballando con le stelle il sabato sera, Citofonare Rai 2 la domenica mattina e Che Tempo Che Fa la domenica sera, dove prende parte al famoso tavolo. Un vero e proprio tour de force, dal quale potrà finalmente prendersi un minimo riposo.

Citofonare Rai 2: gli ascolti

In tre edizioni, Simona Ventura e Paola Perego sono riuscite a guadagnarsi l’affetto dei telespettatori, che ogni domenica mattina seguono con piacere la loro trasmissione. La terza stagione di ‘Citofonare Rai 2’, infatti, è stata promossa dall’azienda guadagnando ben mezz’ora di programmazione. Difatti, la diretta ha iniziato alle 10.30 per poi finire alle 13.00. Fino ad adesso, ne nuove puntate del programma sono riuscite a registrare ascolti soddisfacenti, ottenendo uno share che va dal 4 al 5%.