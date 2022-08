Citofonare Rai 2, novità nel cast: due new entry, chi è fuori

Ci sono novità nel cast della nuova edizione di Citofonare Rai 2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego. In un primo momento per alcuni erano sembrate un’insolita coppia alla conduzione, invece si sono divertite e hanno divertito il loro pubblico. Così la domenica mattina sarà ancora nelle loro mani, quella di Rai Due almeno, e torneranno a partire da fine settembre ogni settimana. La data d’inizio di Citofonare Rai 2 al momento è fissata a domenica 25 settembre, a partire dalle 11.15. Tutto potrebbe ancora cambiare, è sempre bene ribadirlo.

Come riportato da Davide Maggio, ci saranno due nuovi volti nel programma di Rai Due. Le novità sono state annunciate oggi, in occasione della conferenza stampa sui programmi dell’intrattenimento daytime delle reti Rai. Presente anche la direttrice Simona Sala, che ha parlato di liti tra conduttori, ma anche tutti i volti che terranno compagnia al pubblico durante il giorno. Chi sono queste due new entry nel programma?

I loro nomi sono stati fatti da Paola Perego e sono Antonella Elia e Valeria Graci. Non solo nomi, ma hanno anche già spiegato di cosa si occuperanno all’interno del contenitore domenicale. Antonella Elia si occuperà di storie d’amore, girando l’Italia in lungo e in largo e chiacchierando con la gente. Magari a caccia di quelle impossibili e più romantiche? Valeria Graci invece sarà in studio e porterà all’attenzione del pubblico di Citofonare Rai 2 i fatti più curiosi della settimana. Il suo intento in realtà pare sia quello di mettere in difficoltà le due padrone di casa, magari perché queste curiosità riguarderanno personaggi famosi.

Per due nuovi volti che entrano c’è sempre qualcuno che esce. Nel cast di Citofonare Rai 2 ci saranno anche novità in uscita, infatti: la zingara Cloris Brosca è fuori dalla prossima edizione dopo essere stata presenza fissa l’anno scorso. Massimo Cannoletta tornerà per illustrare agli spettatori i posti più belli d’Italia. Confermata anche la band Isoladellerose così come Simon & The Stars con l’oroscopo segno per segno. Ci sarà anche il commercialista Gianluca Timpone.