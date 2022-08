La Rai ha presentato i programmi dell’intrattenimento daytime della prossima stagione. I titoli, le conferme e le novità erano già stati annunciati in occasione della presentazione dei palinsesti. Oggi con la conferenza stampa sono intervenuti anche i conduttori delle varie trasmissioni in arrivo. Ci sono molte conferme e non sono mancate alcune parole da parte della direttrice Intrattenimento Day Time Simona Sala che hanno scatenato il chiacchiericcio sui social.

I conduttori sono intervenuti chi da casa e chi in presenza. La prima a prendere la parola è stata Mara Venier, che ha confermato la sua Domenica In così come il pubblico l’ha lasciata. Squadra che vince non si cambia, ha aggiunto. Eleonora Daniele si è detta emozionata perché si appresta a condurre Storie Italiane per il decimo anno. “Se posso dire una cosa, l’identità di Storie Italiane passa attraverso le storie sociali della gente. Storia che non abbandoniamo, informiamo il pubblico anche su come procede”, ha spiegato la conduttrice, come riportato da Davide Maggio.

Antonella Clerici ha annunciato piccole novità, anche se la formula di È sempre mezzogiorno va bene così, ha aggiunto. Grande entusiasmo anche per Serena Bortone, che ha detto di voler cominciare una nuova stagione di Oggi è un altro giorno con l’idea di essere autentici, profondi e leggeri. Alberto Matano ha aperto la porta a tutti i suoi colleghi che vorranno passare e intervenire nella sua Vita in Diretta. Poi Simona Sala è passata al preserale, con la staffetta tra Reazione a Catena e L’Eredità.

Marco Liorni andrà in onda fino a ottobre ma cambierà qualcosina nello studio di Reazione a Catena, per renderlo meno estivo e più autunnale. Non mancherà Italia Sì. Quindi è intervenuto Flavio Insinna: “Noi abbiamo una missione con il pubblico che ci segue e un’altra, interna: siamo una catena, se va bene uno, andiamo bene tutti”. Parlando di squadra e di famiglia, però, la direttrice Sala ha parlato di liti in casa Rai: “Ci possono essere litigi, simpatie e antipatie, ma l’azienda è questa”.

Infine sono intervenuti Francesca Fialdini, Marcello Masi e Daniela Ferolla, Michele Guardì e Pierluigi Diaco, che ha parlato del suo nuovo Bellamà. E ancora hanno parlato delle nuove trasmissioni daytime Rai anche Mia Ceran e Elisa Isoardi. Simona Ventura e Paola Perego hanno parlato di Citofonare Rai 2, Massimo Bernardini è pronto a tornare con Tv Talk e poi ancora è stato annunciato un nuovo game show del sabato con Pierluigi Pardo, Ti sembra normale?.