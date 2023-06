Citofonare Rai 2 chiude? Perego e Ventura rompono il silenzio

Le tante indiscrezioni su un palinsesto Rai quantomai incerto ogni tanto lasciano spazio a conferme e rinnovi. Durante la puntata dell’1 giugno di Oggi è un altro giorno, talk show pomeridiano di Serena Bortone, è arrivata la conferma ufficiale per Citofonare Rai 2, rinnovato per la stagione 2023 – 2024.

La conferma a Oggi è un altro giorno: terzo rinnovo consecutivo

Il programma della domenica mattina, in onda su Rai 2 prima del telegiornale delle 13, è condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Entrambe ospiti di Serena Bortone, hanno avuto modo di annunciare ufficialmente il rinnovo della trasmissione per il terzo anno consecutivo. L’ultima puntata di Citofonare Rai 2 è prevista per l’11 giugno, poi Simona e Paola si congederanno per qualche settimana.

Quest’anno, grazie alla partecipazione di Valeria Graci e Antonella Elia, il programma si è tinto ulteriormente di rosa. La prima, con la rubrica ValeTutto!, ha commentato le notizie più curiose della settimana, con uno sguardo anche alle vicende dei personaggi famosi. Antonella Elia, invece, ha girato l’Italia, come inviata, per seguire le storie d’amore che hanno appassionato il pubblico.

Le rubriche di Citofonare Rai 2: oroscopo, interviste e non solo

All’interno di Citofonare Rai 2 ha trovato grande spazio anche L’intervista VIP, dove un ospite famoso si racconta, intervistato dalle due conduttrici. Anche Gianluca Timpone, attraverso un’omonima rubrica incentrata sui problemi quotidiani (legati a tasse e bollette), ha saputo ritagliarsi un suo spazio all’interno del programma. Simon & The Stars, infine, ha ottenuto un buon riscontro, grazie soprattutto al suo oroscopo, con tanto di classifica dei segni più fortunati.

La musica è stata scandita da voce e strumenti de L’Isola delle Rose, vincitori di The Band (programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti). Assieme a quelle del gruppo, non sono mancate le performance canore di Simona e Paola, spesso protagoniste de I nuovi mostri di Striscia La Notizia. Conferma ufficiale, quindi, per Paola Perego e Simona Ventura che, per il terzo anno consecutivo, condurranno Citofonare Rai 2. Tra le svariate incertezze di palinsesto, ogni tanto arriva qualche conferma.