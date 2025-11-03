Ciro Solimeno nuovo tronista di Uomini e Donne (video): Martina lo abbraccia e Maria la gela

Ufficiale, Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ad annunciare la notizia è stata la stessa trasmissione di Canale 5, attraverso un video pubblicato sui social. UeD ha postato un filmato della registrazione di oggi, anticipando che quel che è accaduto in studio verrà mandato in onda domani martedì 4 novembre. Il giovane, dopo aver avuto un confronto con Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, ha ricevuto la proposta da Maria De Filippi. E ovviamente ha accettato di farsi corteggiare.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno è il nuovo tronista: abbraccio di Martina

“Ciro, vuoi andare sul trono adesso?”, ha domandato la conduttrice pavese. Il giovane è rimasto un po’ sorpreso e non ha risposto immediatamente. Ci ha pensato Tina Cipollari a farlo per lui. “Sì, certo. Vai, vai, vieni qui subito”, ha urlato con tono festante la vulcanica opinionista. Anche Gianni Sperti ha palesato apprezzamento per la scelta del nuovo tronista. Nel frattempo Martina De Ioannon si è alzata dalla sua sedia e ha abbracciato l’ex, evidentemente contenta per lui.

“E può darsi che Martina ci ripensi e ti venga a corteggiare”, la battuta di Tina mentre i due giovani si stavano abbracciando. “Non la faccio entrare, in quel caso non la farei entrare”, la replica ‘stroncante’ di Maria De Filippi. Il tutto si è verificato dopo che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno avuto un chiarimento con Solimeno.

La reazione dei telespettatori

La scelta di ‘Queen Mary’ di proporre il Trono a Ciro non è stata un fulmine a ciel sereno. Anzi, il pubblico affezionato al popolare dating show dell’ammiraglia Mediaset si aspettava che l’offerta arrivasse prima. De Filippi ha, saggiamente, non voluto accelerare i tempi. Ha preferito organizzare l’incontro con Steri e De Ioannon. Una volta che tutta la faccenda tra questi ultimi due e Solimeno è stata sviscerata e analizzata, è arrivata la proposta.

Non appena il filmato in cui si vede Solimeno accettare il trono è stato messo online, centinaia di telespettatori hanno commentato la questione: da una parte coloro che ritengono che Ciro sia in cerca di visibilità e abbia ottenuto quel che voleva; dall’altra coloro che si sono complimentati con il giovane per come ha gestito la situazione.