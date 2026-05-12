Ciro Solimeno ha scelto, annuncio ufficiale di Uomini e Donne: ecco con chi è uscito dal programma

Ciro Solimeno, nella registrazione di martedì 12 maggio, ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Erano rimaste due donne a corteggiarlo, la siciliana Elisa Leonardi e la romana Martina Calabrò. Alla fine il tronista, dopo aver avuto un momento di incertezza, si è fiondato tra le braccia della prima. Immancabile la cascata di petali in studio. A dare la notizia è stato il profilo ufficiale del dating show di Canale 5, che ha pubblicato anche un paio di scatti dei due giovani intenti a baciarsi ardentemente. Ed è anche spuntato un gigantesco mazzo di rose rosse per Leonardi.

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Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi

E pensare che di recente la corteggiatrice sicula se ne era andata sconfortata dallo studio dopo che Ciro aveva dichiarato, rivolgendosi a lei, che “non gli arrivava abbastanza”. Di fatto, il tronista aveva fatto trapelare che la giovane non avesse un reale interesse nei suoi confronti. Per una settimana Elisa aveva fatto perdere le proprie tracce, poi era riapparsa in studio affermando che la sua presenza era dettata solamente dall’intenzione di salutare Maria De Filippi e il gruppo di lavoro di UeD.

La conduttrice pavese l’aveva invitata a chiarirsi con Solimeno. Leonardi aveva accettato e aveva poi scelto di continuare a corteggiare il tronista. Alla fine, come in un romanzo rosa, nonostante le tante peripezie d’amore, i due sono usciti dal programma insieme.

Il percorso di Ciro a UeD: da corteggiatore a tronista

Ciro Solimeno ha conosciuto perfettamente le dinamiche del programma, avendolo vissuto sia da corteggiatore sia da tronista. Aveva fatto la corte a Martina De Ioannon ed era pure stato scelto da quest’ultima. La love story, però, a telecamere spente, è evaporata rapidamente, con la donna che si è poi messa assieme a Gianmarco Steri, altro ex tronista della trasmissione. Una sorta di Beautiful in salsa Uomini e Donne. Maria De Filippi e la redazione hanno richiamato il campano offrendogli il trono, prontamente accettato. Nelle scorse ore l’epilogo, con la scelta di Elisa Leonardi.

La decisione di Ciro è giunta dopo quelle tutt’altro che fortunate delle sue colleghe troniste, Cristiana Anania e Sara Gaudenzi. Entrambe sono già tornate single. Poche ore fa si è saputo che Gaudenzi e Alessio Rubeca si sono lasciati tra mille veleni.