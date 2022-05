Ciro Immobile quarto figlio in arrivo, la moglie Jessica di nuovo incinta

Ciro Immobile sta per diventare papà per la quarta volta. Il calciatore 32enne, Campione d’Europa 2021 attualmente in forza alla Lazio, ha annunciato che lui e la moglie Jessica Melena, influencer 31enne, sono di nuovo in dolce attesa a meno di tre anni dalla nascita del loro terzogenito, a pochi giorni dal loro ottavo anniversario di matrimonio. Ecco tutti i dettagli sul lieto annuncio e come la coppia ha dato la bella notizia ai figli.

Ciro Immobile e Jessica Melena aspettano un altro figlio! I due, sposati dal 2014, hanno annunciato una nuova gravidanza attraverso i social, nello specifico Instagram. Il calciatore e la modella hanno pubblicato un video che ritrae la 31enne seduta mentre abbraccia i suoi tre figli, Michela, Giorgia e Mattia. Le immagini riprendono il momento in cui la coppia ha annunciato ai propri bambini l’arrivo di un fratellino o di una sorellina.

“Vi dobbiamo dire che dentro la pancia di mamma c’è un bimbo” così recita nel video, che ha come sottofondo la canzone struggente Give me love di Ed Sheeran, lo stesso Ciro Immobile con una voce felice ed entusiasta, rivolgendosi ai tre figli. Michela e Giorgia, le più grandi, hanno reagito con sorpresa, commuovendosi e stringendo la loro mamma dalla felicità. In seguito nel post viene mostrata una ecografia e altri fotogrammi che riprendono i bambini mentre baciano il ventre della signora Immobile.

Per ora la coppia, presente al discusso gender reveal di Chiara Nasti che ha avuto luogo ieri 18 maggio 2022, non ha fornito ulteriori informazioni sul nascituro. Non si sa a che mese è la 31enne, quando è previsto il parto o se il quarto figlio di Casa Immobile sarà un maschietto o una femminuccia.

Ciro Immobile e Jessica Melena, originaria della provincia di Chieti, si sono conosciuti mentre l’attaccante militava nel Pescara. Tra loro è stato un vero colpo di fulmine. Dopo l’incontro col calciatore di Torre Annunziata la Melena ha deciso di abbandonare l’Aquila, dove stava frequentando l’università, per stare insieme al futuro marito. Nel 2013 è arrivato il primo frutto del loro amore, Michela. Il matrimonio è arrivato un anno dopo, nel maggio del 2014. Giorgia è arrivata nel 2017, mentre il terzogenito Mattia, primo figlio maschio della coppia, è venuto alla luce nell’estate 2019, meno di 3 anni fa.