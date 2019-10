Ciro Ferrara s’addormenta in treno: pesante ritardo alla semifinale di Amici

Ciro Ferrara, ‘bell’addormentato’: il concorrente di Amici Celebrities si è appisolato sul treno prima della semifinale e ha saltato la fermata di Roma. Ecco dove si è ritrovato e con quante ore di ritardo è giunto in trasmissione

Ciro Ferrara, quando il sonno prende il sopravvento. L’ex calciatore napoletano, attualmente impegnato nel programma Amici Celebrities (Canale 5), è stato protagonista di un divertente aneddoto. A svelarlo è stato il settimanale Chi, che ha raccontato che Ciro, partito da Napoli per raggiungere Roma in vista della semifinale del talent show (in onda stasera 16 ottobre), si è appisolato sul treno. Così, quando il mezzo è giunto a Roma, lui si stava beando in dolci sogni e ha proseguito involontariamente il viaggio. Morale della favola ad occhi chiusi? Ciro si è svegliato, a Firenze.

Ciro ha accumulato tre ore di ritardo per le prove

“Mentre si dirigeva negli studi romani poco prima della semifinale del programma, ha preso il treno da Napoli ma si è addormentato in carrozza. Quando ha aperto gli occhi, si è ritrovato a Firenze, accumulando tre ore di ritardo per le prove”. Questo il retroscena narrato dal magazine diretto da Alfonso Signorini. Nonostante il disguido, l’ex calciatore è riuscito a raggiungere la finalissima dello show. Infatti, secondo le anticipazioni diffuse dal Vicolo delle News, ce l’ha fatta a spuntarla nella semifinale.

I 4 finalisti di Amici Celebrities e il ritorno nello show di Amici Celebrities

Chi non ce l’avrebbe fatta a raggiungere la finale, sarebbero Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia. A spifferarlo sempre il Vicolo delle News che ha fatto sapere nelle scorse ore i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria finale: oltre a Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, la sua compagna Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Nella semifinale in onda stasera 16 ottobre ci sarà anche il rientro nel talent di Maria De Filippi. Non alla conduzione (affidata a Michelle Hunziker), ma in veste di giudice speciale. I maligni dicono che Queen Mary sia tornata per risollevare gli ascolti.