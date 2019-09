Ciro e Federica, squalifica Temptation Island Vip: parlano i familiari di Petrone

Per Ciro Petrone e Federica Caputo l’avventura a Temptation Island Vip 2 è durata pochissimo. L’attore non ha resistito alla lontananza della compagna e si è fiondato da lei, dando vita a una scena televisiva esilarante, già diventata cult. Peccato che il gesto non abbia rispettato le regole del programma. Così la squalifica è stata immediata con tanto di paternale fatta da Alessia Marcuzzi a Ciro. Fatto sta che la coppia è tornata a casa velocemente. Nelle scorse ore sulla vicenda si sono confrontanti due familiari di Petrone che hanno avuto opinioni opposte su come l’interprete ha gestito la sua partecipazione nel reality.

“Sono la cugina di Ciro e spero che Federica lo lasci”

Come riporta Fanpage, una cugina di Ciro si è fatta viva su Instagram, intervenendo su quanto accaduto nel reality. La donna, senza se e senza ma, ha tenuto la parte a Federica, stroncando l’atteggiamento del familiare: “Sono la cugina di Ciro e spero che Federica lo lasci o lo punisca allontanandosi per un po’ da lui, per capire se desidera un uomo tanto egoista. Ha compiuto un gesto inutile per far parlare di lui, cosa che sta accadendo, senza pensare alla donna che ha accanto, a dimostrarle che la ama e la rispetta. Mi spiace, ma a me non è piaciuto affatto”. A tale esternazione ha risposto il fratello di Ciro Petrone.

Temptation Island Vip: “Ha dimostrato che senza la fidanzata non sa stare, quindi ha fatto bene”. Parla il fratello di Ciro

“Ha dimostrato che senza la fidanzata non sa stare, quindi ha fatto bene”, ha detto il fratello di Ciro. Chi invece non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sono i due diretti interessati che con ogni probabilità lo faranno nelle prossime puntate del programma. Nel reality con ogni probabilità sbarcherà una coppia di sostituti. Inizialmente si è sussurrato che sarebbero giunti il figlio di Pippo Franco e la sua fidanzata, ma, notizia dell’ultima ora data dal settimanale Oggi, ci sarebbe in pole position un’altra coppia.