Marcello Cirillo torna ai Fatti Vostri, dopo 4 anni e senza Magalli: l’annuncio

Sono passati anni dall’ultima volta in cui il cantante ha messo piede nello studio del programma di cui per anni è stato uno dei volti

Marcello Cirillo tornerà ai Fatti Vostri dopo più di quattro anni. E dopo che qualcun altro non è più nel programma. Per lungo tempo anche lui è stato uno dei volti del programma di Rai Due, che quest’anno ha subito una importante rivoluzione. Giancarlo Magalli ha lasciato il timone della trasmissione dopo un lunghissimo periodo e dopo che negli ultimi anni si è parlato di lui non solo per i contenuti dei Fatti Vostri. Molti spettatori in realtà si sono interessati dei fatti loro, ovvero di chi era alla conduzione, e nello specifico tra Magalli, Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Davanti alle telecamere sembravano un trio affiatato, ma poi c’è stato il patatrac.

Non c’è stata solo la guerra tra Magalli e Adriana Volpe, che ha avuto un importante risvolto negli ultimi giorni, ma anche quella tra Cirillo e Magalli. Marcello ha lasciato i Fatti Vostri, anzi è praticamente sparito, ma dopo quattro anni e mezzo rimetterà piede in quello studio che per tanti anni è stata la sua casa. L’annuncio è arrivato oggi ai microfoni di RTL 102.5 NEWS, ma per il momento è prevista solo un’ospitata.

Marcello Cirillo tornerà ai Fatti Vostri mercoledì 22 dicembre. L’idea è nata dopo che lui ha sentito Michele Guardì e hanno avuto una lunga chiacchierata. Per caso Marcello ha anche incontrato una delle autrici del programma questa estate e proprio lei lo ha contattato poi per proporgli di tornare come ospite. Non sarà un ospite come tanti altri, però, perché canterà e suonerà durante la puntata. Lui è molto emozionato all’idea di tornare:

“Dal 31 maggio 2017 manco da I Fatti vostri. Adesso torno come ospite, esattamente il 22 dicembre. Sono stato invitato dopo un periodo di fermo biologico. Non lo sapeva nessuno, adesso lo sanno tutti. Mi sono emozionato. Torno lì dove sono stato per 20 anni, il mio camerino e le persone che sono state la mia famiglia”

Il ritorno di Marcello Cirillo ai Fatti Vostri ha suscitato ben più curiosità proprio perché coincide con la prima stagione in cui non c’è Giancarlo Magalli. Solo coincidenze? Non è detto inoltre che questa ospitata non sia solo un esperimento. Nulla vieta insomma che dopo questa giornata non si possa concretizzare un ritorno a tutti gli effetti nella squadra dei Fatti Vostri. Di sicuro sarà importante vedere anche come reagirà il pubblico a questo ritorno.