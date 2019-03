Ciao Darwin, vincono gli Shock: le scene che non dimenticheremo

By

Ciao Darwin 2019, prima puntata: gli Shock trionfano, i momenti più belli

Come immaginavamo, la prima puntata di Ciao Darwin 8 ha regalato delle vere perle di saggezza trash. Il pubblico di Canale 5 non ha smesso di ridere neanche un secondo. La prima puntata è stata un vero e proprio successo. Paolo Bonolis e Luca Laurenti super approvati al timone del loro storico e amatissimo programma tv. Un colpo di scena dopo l’altro hanno reso indimenticabile questo venerdì sera e noi non abbiamo potuto fare a meno di racchiudere i 5 momenti più belli. La puntata è entrata subito nel clou del simpatico scontro tra Chic capitanati da Enzo Miccio e gli Shock capitanati da Lisa Fusco. Vediamo ora la breve lista delle cose più divertenti accadute nel corso di questa serata.

Paolo Bonolis, prima puntata Ciao Darwin: i momenti più divertenti

1. Durante la seconda prova, ovvero quella nota con il nome di ‘genodrome’, una concorrente della categoria shock ha catturato l’attenzione di molti, soprattutto di Bonolis. La signora in questione è caduta più e più volte, finendo per restare a terra dolorante. Di fronte a tale siparietto, Paolo non ha potuto fare a meno di commentare con la sua sempre pungente ironia. Il conduttore di Canale 5 si è lasciato andare ed ha citato la sua collega d’Urso. Le parole del presentatore hanno divertito davvero chiunque. “Signora si trascini fuori sennò arriva Barbara d’Urso ad intervistarla, veloce! Se piange in questo modo va subito a Domenica Live!”

2. La prova della macchina del tempo ambientata all’interno di varie commedie italiane ha regalato molte sorprese. Entrambe le categorie hanno lasciato a bocca aperta. Il giovane ventunenne degli shock ha regalato un momento a dir poco esilarante. Per superare la prova i concorrenti dovevano mangiare quanti più possibili spaghetti al pomodoro senza utilizzare le mani. Il ragazzo è andato subito nel panico e rivolgendosi a Paolo ha affermato: “Ma sei fuori? Io soffro di reflusso.” Alla fine, l’uomo ci ha provato e per poco non vomitava. Il giovane ha infatti avuto un conato di vomito nel bel mezzo della prova. Inutile dire che è stato uno dei momenti più commentati sui social.

3. La ragazza degli chic che ha preso parte alla prova della macchina del tempo ha divertito tutti con i suoi modi di fare un po’ svampiti e con delle battute dal doppio senso. La giovane donna ha fatto ridere tutto il pubblico presente in studio e tutti i telespettatori a casa. Prima ha parlato di una presunta impotenza degli uomini italiani, poi ha divertito con la ricerca della saponetta all’interno di una vasca piena di acqua e sapone dove si trovavano un uomo ed una donna in costume.

Ciao Darwin 8, Shock vittoriosi: tutte le scene più divertenti

4. Durante la sfilata, Lisa Fusco ha dato il meglio di sé. La donna ha eseguito la passerella con l’outfit (secondo lei) più adatto per una serata in discoteca. La soubrette è stata super commentata sui social per l’abito color oro che ha deciso di indossare. Alcuni sui social hanno commentato paragonandola ad un lingotto d’oro e ad un ferrero rocher. La donna ha poi concluso la sua performance con l’ormai nota spaccata che l’ha resa famosa al pubblico italiano.

5. Ad inizio puntata, poco dopo l’arrivo di Madre Natura (Ema Kovac), Luca Laurenti è entrato vestito da Pablo Escobar e con grande naturalezza si è rivolto alla donna chiedendole: “Hai voglia di Escobar?” Ovviamente il pubblico non ha potuto fare a meni di ridere a crepapelle.