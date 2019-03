Ciao Darwin 2019 prima puntata: Madre Natura è Ema Kovac

Madre Natura della prima puntata di Ciao Darwin 2019 è Ema Kocav

Ritorno in grande stile per Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La prima Madre Nautra è Ema Kovac. Per il debutto di questa ottava edizione, gli autori del programma hanno scelto una Madre Natura a dir poco meravigliosa. Il pubblico della nota trasmissione di Canale 5 è sempre particolarmente interessato alle dolce figura che in ogni puntata scenderà la nota scalinata dello studio. Ad aprire le danze è una bellissima donna croata dai colori ovviamente molto chiari. Biondissima, occhi verdi e corpo a dir poco tonico. Sui social, la ragazza è stata approvata a pieni voti sin dal primo secondo. La sua camminata ha ammaliato davvero chiunque. Nella vita fa la modella e vive a Milano da ormai diverso tempo. Le sue misure e forme, come è possibile notare, sono perfette.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno riaperto i battenti e sembrano essere in grande forma. Dopo il quotidiano appuntamento di Avanti Un Altro, ora saranno occupati anche con Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Il pubblico si è mostrato decisamente entusiasta del ritorno sul piccolo schermo di una delle più divertiti trasmissione della televisione italiana. Vedere due mondi completamente opposti l’uno all’altro scontrarsi a suon di karaoke, gag divertenti, sfilate e cultura regala sempre dei piacevolissimi momenti a tutti i telespettatori. Senza dubbio, anche questa volta, il programma tv condotto da Bonolis e la sua spalla destra Laurenti sarà un grandissimo successo. Intanto, sul proprio profilo Instagram, Ema Kovac scrive: “Orgogliosa di essere la prima Madre Natura di Ciao Darwin 8!”