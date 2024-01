Ciao Darwin, Padre Natura: tutto sull’ex barista Lukasz Zarazowski

Cambio di guardia a Caio Darwin: nella puntata in onda venerdì 12 gennaio fuori Madre Natura e dentro Padre Natura. Motivo? Semplice: visto che le due squadre che si sono sfidate sono state composte interamente da concorrenti femminili, il programma ha deciso di piazzare sul trono un maschietto.

Da una parte le Teen, vale a dire le giovani, dall’altra le Milf (acronimo che oramai non ha più bisogno di spiegazioni), le quali hanno gareggiato innanzi a Lukasz Zarazowski (la sesta puntata dello show condotto da Paolo Bonolis sarà l’unica che vedrà un Padre Natura e non una Madre Natura).

Il modello ha 30 anni e un fisico statuario, con addominali d’acciaio. Alto 1 metro e 88, nel 2017 ha partecipato al concorso di bellezza Mister Polonia. Non ha però raggiunto il primo posto, venendo battuto in finale da Jakub Kucner. Per Zarazowski, quella a Ciao Darwin, non è la prima esperienza nel mondo della tv. Nel 2021 è stato arruolato nel casting del reality show polacco Top Model insieme alla sua compagna e alla figlia che al tempo aveva 16 mesi. La bimba si chiama Gloria.

Il modello 30enne ha rivelato di recente che nella sua vita ha svolto parecchi lavori, anche quelli considerati più umili. In una intervista ha spiegato di aver portato a casa la pagnotta in svariati modi. Ha lavorato nel network marketing e nel settore della vendita di pannelli solari. Inoltre, per un periodo, è stato assunto come barista e cameriere.

Parallelamente alle sopracitate attività, ha sempre coltivato il sogno, poi realizzato, di fare il modello. Tra le sue aspirazioni c’è anche il cinema. Ama infatti recitare e desidera crearsi una carriera nel fatato mondo dei set della settima arte. Ciò però che ora gli permette di vivere è appunto il lavoro da modello, professione che svolge da circa sei anni, viaggiando principalmente in Europa e prestando la sua immagine a diverse campagne pubblicitarie. Nel suo peregrinare è sbarcato anche a Ciao Darwin per il piacere del pubblico femminile italiano.