Ciao Darwin, chi è Madre Natura: è un’ex di Iannone

Dopo la modella russa Aleksandra Korotkaia e l’australiana Sarah Shaw, questa sera, 8 dicembre, è stata presentata la terza Madre Natura della nuova edizione di Ciao Darwin. In questo terzo appuntamento con lo show di Canale 5, il pubblico ha visto sfidare due squadre inedite: da una parte la categoria dei “Lavoratori” capitanata da Cristina Quaranta e, dall’altra, gli “Influencer“, con Soleil Sorge come leader. Ma, prima di dare il via alla gara, Paolo Bonolis ha presentato la nuova Madre Natura, ovvero la modella di origini rumene Andreaa Sasu.

Ciao Darwin: chi è Madre Natura e i suoi ex famosi

Andreaa Sasu è nata in Romania il 27 marzo 1990 e oggi vive a Milano, dove si è trasferita a circa 20 anni per dare il via alla sua carriera nel mondo della moda. La modella vanta già una carriera importante, avendo collaborato con alcuni dei brand e marchi più famosi al mondo. Inoltre, Andreaa non è totalmente sconosciuta al mondo della televisione. Difatti, in passato, ha partecipato ad uno dei reality più popolari di Canale 5, Temptation Island, nel ruolo di tentatrice. La nuova Madre Natura è anche molto attiva sui social, dove vanta un seguito di circa 130mila followers.

Ma, non è finita qui. La modella rumena si è fatta conoscere dalle cronache rosa anche per i suoi flirt e storie con diversi volti noti dello spettacolo, della moda e dello sport. Prima di tutto, Andreaa ha avuto una lunga relazione con il rinomato stilista tedesco Philippe Plein. La loro relazione è stata resa nota nel 2016, per poi giungere al termine circa un anno dopo. Dopodiché, la modella rumena ha avuto un flirt con il pilota Andrea Iannone, proprio poco dopo la fine della sua storia con Belen Rodriguez.

Sempre nel mondo dello sport, è stata legata anche al calciatore dell’Hellas Verona Riccardo Saponara. Infine, Madre Natura è salita alla ribalta nel mondo del gossip rumeno dopo essere stata avvistata in compagnia di Amaury Nolasco, un attore portoricano conosciuto per aver preso parte alla serie televisiva americana “Prison Break“.