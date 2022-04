“Ciao Darwin, nuova edizione non prevista”, la piccata replica di Bruganelli

Ci sarà una nuova edizione di Ciao Darwin sì o no? I telespettatori vorrebbero, appunto, sapere se ritroveranno sul piccolo schermo lo storico varietà con al timone Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. A rispondere a una delle ultime indiscrezioni ci pensa Sonia Bruganelli. Facendo il punto della situazione, Tv Blog in questi giorni ha risposto alla curiosità di un utente su Instagram, che voleva appunto sapere se potrebbe esserci una nuova edizione dell’esilarante programma. La risposta ha catturato subito l’attenzione della moglie di Bonolis.

“Non è prevista”, questa l’indiscrezione data sul profilo ufficiale Instagram di TvBlog. In questi minuti, Sonia Bruganelli ricondivide tale risposta, sempre sfruttando il social network, per dare la sua pungente replica. L’opinionista della sesta edizione del GF Vip scrive: “Io vi adoro, ma mi chiedo… da chi non è previsto?!?! Da voi??”. In questo modo, la moglie di Paolo Bonolis sembra voler smentire l’indiscrezione sulla nuova edizione di Ciao Darwin. Vorrà così dire che, invece, è previsto il ritorno imminente nel famoso programma di Canale 5?

“Ma la vera domanda è: ci sarà una nuova edizione Sonia?”, chiede qualcuno sotto il post condiviso dalla Bruganelli. Quest’ultima pare non avere intenzione di dare delle risposte certe al riguardo, tanto che commenta semplicemente con una linguaccia, restando così vaga. Pioggia di commenti da parte di coloro che vorrebbero ritrovare nel prime time di Canale 5 lo show esilarante con Bonolis e Laurenti.

Ciao Darwin 9 ci sarà? L’ultima edizione è andata in onda nel 2019

Sono in tutto otto le edizioni del programma che sono andate in onda finora. L’ultima è stata trasmessa nell’anno 2019, quando ancora il Covid-19 non aveva generato una pandemia. Lo scorso anno, in realtà, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di rivedere le vecchie puntate, attraverso alcune repliche. A grande richiesta, con cinque serate, è così tornato in onda.

Ora, però, il pubblico non può non chiedersi se mai ci sarà la nuova edizione di Ciao Darwin in futuro. Al momento, non ci sono notizie ufficiali al riguardo. Dunque, bisognerà attendere prima di scoprire se mai verranno registrate le nuove puntate del programma che contrappone due categorie di persone in giochi esilaranti e poco comuni.