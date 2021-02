Ciao Darwin torna in tv con la Story, slitta Avanti un altro di sera

Ciao Darwin Story è in arrivo su Canale 5. Il palinsesto della rete ammiraglia di casa Mediaset ha subito delle modifiche in queste ore e ci sono stati degli slittamenti, oltre che dei punti interrogativi ancora da risolvere. Sono tre i programmi in ballo: Ciao Darwin Story, Avanti un altro di sera e pure l’Isola dei famosi 2021. Stando a quanto rivelato da Tv Blog, infatti, le date di partenza di questi programmi sono ancora incerte. Le variabili da tenere in considerazione sono diverse, quindi alla rete toccherà studiare quale è la migliore combinazione affinché si porti a casa il risultato sperato. I dubbi pare siano nati anche per via della programmazione di Rai Uno, ma scendiamo nei dettagli.

Avanti un altro di sera non inizierà più venerdì 12 marzo, come invece si diceva fino a oggi. Non si conosce ancora la data d’inizio del programma, che tra poche settimane tornerà ad allietare i pomeriggi del pubblico di Canale 5. Ciò che appare certo è che Avanti un altro di sera è slittato e che al suo posto torna Ciao Darwin su Canale 5. Paolo Bonolis infatti andrà comunque in onda nella prima serata di marzo, ma con una sorte di “il meglio di” della sua trasmissione campione d’ascolti. Il nome è tutto un dire: Ciao Darwin Story, verranno quindi mandate in onda le scene più divertenti del programma.

A quanto pare sarà una collezione dei momenti più belli di varie edizioni e non solo dell’ultima. E sono previste al momento cinque puntate di Ciao Darwin Story. Quando andrà in onda? A questa domanda non c’è ancora una risposta precisa. Inizialmente pare fosse previsto al venerdì sera, con la partenza dell’Isola dei famosi giovedì 11 marzo. Il fatto che nel secondo giovedì di marzo andrà in onda il finale di stagione di Che Dio ci aiuti 6 potrebbe portare a uno switch tra i due programmi. Quindi Ciao Darwin Story andrebbe in onda da giovedì 11 marzo, l’Isola 2021 invece partirebbe il 12 marzo 2021.

C’è ancora un po’ di indecisione insomma, l’altra possibilità con l’Isola in partenza giovedì 11 marzo non è ancora stata scartata del tutto. Seppure si tratti di una minima possibilità.