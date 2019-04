Ciao Darwin non va in onda venerdì 26 aprile 2019: il motivo

Ciao Darwin 2019, salta una puntata: venerdì 26 aprile non andrà in onda

Ciao Darwin non va in onda venerdì 26 aprile 2019. Il programma di Paolo Bonolis salterà l’appuntamento questa settimana per tornare in onda venerdì prossimo. Appena è stata pubblicata la news, è facile credere che la decisione di Mediaset sia nata per le ultime notizie sugli infortuni. Non è così, però, perché dietro questa decisione c’è altro. Ciao Darwin non andrà in onda venerdì prossimo ma non a causa degli infortuni durante la prova dei rulli al Genodrome. Andrà in pausa perché Canale 5 ha scelto di far riposare il programma per evitare un calo di ascolti. Tutto è dovuto al ponte tra una festività e l’altra. Dopo Pasqua arriverà subito il 25 aprile, Anniversario della liberazione d’Italia, e poi la settimana prossima il 1° maggio.

Ciao Darwin 2019 non va in onda venerdì 26 aprile: ecco perché

Insomma, Mediaset ha pensato che gli italiani si siano messi in viaggio, per previ o lunghi weekend, e che quindi venerdì sera in pochi avrebbero potuto guardare la settima puntata di Ciao Darwin. La decisione dell’ultimo minuto, si legge sul sito di Davide Maggio, è dovuta quindi a motivi pubblicitari e di palinsesto. Effettivamente, gli ascolti di Ciao Darwin stanno dando grandi soddisfazioni in casa Mediaset: sono in aumento di puntata in puntata. Ai vertici alti non va di registrare quindi un calo nello share, anche se giustificato dalle festività. La sfida tra Juventini contro Tutti gli altri è quindi rimandata a venerdì 3 maggio.

Ciao Darwin 2019 settima puntata, appuntamento a venerdì 3 maggio

Se Ciao Darwin non andrà in onda venerdì 26 aprile, quindi, non è dovuto all’incidente sui rulli del Genodrome. In più, lo stesso non è avvenuto durante la puntata che andrà in onda venerdì prossimo, quindi le due cose sembrerebbero non coincidere. Nella puntata con l’incidente sui rulli, invece, queste scene pare verranno tagliate. Non vedremo quindi nulla, ma le notizie sono circolate da subito. L’appuntamento con Ciao Darwin 2019 è rimandato alla settimana prossima: questa, al momento, è l’unica certezza.