Ciao Darwin, fedelissimo di Berlusconi oscurato: la scena tagliata

La nuova edizione di Ciao Darwin ha debuttato venerdì 24 novembre, con la prima puntata che ha fatto parlare di sé anche per i grandi ascolti riscontrati. Lo show di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha infatti raccolto il 25% di share, vincendo il duello del prime time contro The Voice Kids di Antonella Clerici (Rai 1). MowMag ha tuttavia riportato che, nella puntata inaugurale del programma, una performance sarebbe stata tagliata: ecco quale.

Ciao Darwin, Macrì tagliato: il motivo

Nella prima puntata di Ciao Darwin 9, infatti, a rimanere fuori sarebbe stata la performance di Marco Macrì, ex prete e fedelissimo del defunto Silvio Berlusconi. Macrì faceva parte della squadra dei demoni, capitanata da Malena, ma le sue scene sarebbero state tagliate. Il motivo, però, non avrebbe origine da una particolare scelta degli autori o del conduttore Paolo Bonolis. Sembra, infatti, che a fare pressioni sia stato il mondo clericale, che quindi avrebbe portato alla rimozione delle suddette scene, nonostante Macrì fosse uno dei personaggi più attesi della puntata.

Si tratta ovviamente di voci che non hanno ancora trovato conferma, ma pare che la sua passata appartenenza alla Chiesa non abbia reso particolarmente felice l’ambiente cattolico, da cui sarebbero quindi arrivate presunte richieste di rimozione delle scene relative a Marco Macrì. Stando a quanto si legge, l’ex prete era stato chiamato per raccontare la sua esperienza, con il versetto scelto per la gara (Giovanni 8.7) riferito proprio al passato. Il versetto recita la frase “chi è senza peccato scagli la prima pietra“, forse un riferimento alle presunte infedeltà compiute da Marco Macrì quando era ancora un prete.

Ciao Darwin 9: l’annuncio su Emilio Contaldo

Come accennato poc’anzi, la prima puntata di Ciao Darwin 9 ha riscontrato ascolti ottimi, con quasi 4 milioni di spettatori sintonizzati. Nonostante i tanti colpi di scena e i momenti esilaranti, a fine serata era stato dato il triste annuncio della scomparsa di Emilio Contaldo. Lo storico concorrente di Ciao Darwin si era spento lo scorso luglio, dopo aver completato le registrazioni del programma. Nella puntata di venerdì 24 novembre, Contaldo era stato chiamato per commentare, insieme a Luca Laurenti, la puntata dopo la sfida finale, mettendo in piedi una gag a cui è seguito il triste annuncio della sua scomparsa.