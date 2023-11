Ciao Darwin, ex Temptation Island tra gli ‘angeli’: l’ironia del web

Dopo ben quattro anni di assenza, questa sera, venerdì 24 novembre, Paolo Bonolis è finalmente tornato con uno dei suoi programmi più noti: Ciao Darwin. La prima puntata della nona edizione dello show ha visto scontrarsi due inedite squadre: da una parte gli Angeli, capitanati da Elena Santarelli, e, dall’altra, i Demoni, con la pornostar Malena come leader. A pochi minuti dall’inizio della trasmissione, gli utenti più attenti sui social hanno subito notato un noto personaggio tra i partecipanti di uno dei due team. Di chi si tratta? Di Georgette Polizzi, ex protagonista di Temptation Island. Ma, la presenza di Georgette non è passata inosservata per un motivo particolare.

L’influencer, infatti, ha fatto parte della squadra degli ‘Angeli‘, ovvero di coloro considerati più ‘puri‘, al contrario dei Demoni, più inclini a cedere alle tentazioni. La scelta ha stupito particolarmente il pubblico, considerando che Georgette è diventata famosa per aver preso parte ad un programma basato proprio sulle tentazioni, ovvero Temptation Island. Inoltre, durante il suo percorso nel reality estivo, la donna si era anche avvicinata al tentatore Claudio D’Angelo, mettendo a rischio la sua relazione con l’allora fidanzato Davide Tresse.

Dunque, alla luce del suo notorio passato, alcuni utenti hanno trovato che la presenza di Georgette tra gli ‘Angeli‘ sia una contraddizione. Sul web, infatti, si sono sprecate le reazioni ironiche degli utenti, tra tweet e commenti su quanto la situazione rappresenti un controsenso e sul criterio di scelta dei partecipanti delle squadre di Ciao Darwin.

Georgette Polizzi: da Temptation Island ad oggi

Tuttavia, è necessario specificare che la partecipazione della donna al programma condotto da Filippo Bisciglia risale a ben 7 anni fa, ovvero al 2016. Per questo, diversi hanno anche difeso la Polizzi, spiegando come nel corso degli anni è normale che le persone si evolvano e cambino. Difatti, quella di Temptation Island per Georgette e Davide è stata solo una parentesi. Dopo il reality, precisamente nel 2019, la coppia è convolata a nozze e nel 2022 hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Sole.