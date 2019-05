Ciao Darwin-Darwin di Donatello: anticipazioni e Madre Natura

Puntata speciale di Ciao Darwin 2019 venerdì 31 maggio 2019: torna Madre Natura Sara Croce

Ultimo appuntamento in tv con Ciao Darwin 2019. Venerdì 31 maggio 2019 andrà in onda uno speciale del programma di Canale 5. La serata è stata ribattezzata Darwin di Donatello e vedrà protagonisti i concorrenti appartenenti a diverse squadre che nel corso delle dieci puntate dell’ottava edizione si sono distinti per le loro particolari doti di forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione e simpatia. Durante la serata, come sempre condotta da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti, verranno ripercorse le loro imprese e i migliori saranno eletti vincitori, ricevendo per l’appunto i Darwin di Donatello.

Le varie categorie di Darwin di Donatello 2019

Tra le varie categorie della serata di Ciao Darwin-Darwin di Donatello ci saranno quella di: Miglior performance, Personaggio dell’anno, Miglior look, Premio faccia tosta, Miss Darwin, Mister Darwin. Per questa puntata speciale torna la Madre Natura della sesta puntata: Sara Croce.

Torna Sara Croce nei panni di Madre Natura

Sara Croce, 21 anni, è una modella e web influencer italiana. Prima di approdare a Ciao Darwin ha posato per diversi shooting fotografici e sfilato per i più importanti stilisti. Ha inoltre partecipato a Miss Italia qualche tempo fa.