Ciao Darwin cambia giorno, GF e Isola dei Famosi insieme: il rumor

Il Grande Fratello e Ciao Darwin, due delle trasmissioni di punta del palinsesto Mediaset, erano andate incontro a cambiamenti nella programmazione a causa delle partite di Supercoppa Italiana, trasmesse su Canale 5 e Italia 1 (solo la semifinale Napoli-Fiorentina) nei giorni scorsi. Pare, però, che per i due noti show televisivi possano esserci nuovi cambi in palinsesto: ecco quali.

Ciao Darwin cambia giorno

Stando a quanto riportato da TvBlog, Ciao Darwin dovrebbe cambiare giorno di messa in onda a partire dalla settimana successiva al Festival di Sanremo (la kermesse andrà in onda da martedì 6 febbraio a sabato 10). Lo show di Paolo Bonolis, quindi, dovrebbe spostarsi dal venerdì al mercoledì, con le ultime tre puntate che dovrebbero andare in onda a partire da mercoledì 14 febbraio. Proprio in quella serata, Rai 1 dovrebbe proporre il concerto di Claudio Baglioni “A tutto cuore”. Sembra che Canale 5 abbia individuato la serata del mercoledì come uno slot prelibato, ma pare che anche in Rai stiano cercando di rimetterci le mani, a partire dalla collocazione del concerto di Baglioni.

Grande Fratello: in onda con L’Isola dei Famosi?

Spostamenti in vista, a quanto sembra, anche per il reality show condotto da Alfonso Signorini. La seconda puntata settimanale del Grande Fratello dovrebbe essere collocata al venerdì, occupando lo spazio che Ciao Darwin dovrebbe lasciare libero. Il reality Mediaset dovrebbe quindi ingaggiare un testa a testa con The Voice Senior di Antonella Clerici, in partenza su Rai 1, a quanto sembra, venerdì 16 febbraio. La conduttrice di Viale Mazzini dovrebbe avvalersi del contributo degli stessi coach visti a The Voice Kids (Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Arisa): sarà sfida con Signorini? Al momento, questi possibili cambi di programmazione rappresentano indiscrezioni che devono ancora trovare conferma. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire se Ciao Darwin e il Grande Fratello andranno effettivamente a cambiare giorno di messa in onda.

Un’ulteriore indiscrezione, sempre di TvBlog, ha parlato anche di una possibile messa in onda in contemporanea del Grande Fratello e della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. In particolare, sembra che Signorini possa andare in onda di lunedì e venerdì fino all’8 aprile, quando dovrebbe partire lo show prodotto da Banijay. Da quella settimana, il Grande Fratello dovrebbe continuare la messa in onda, solo di venerdì, per altre due settimane, lasciando libero il lunedì per L’Isola dei Famosi. Anche in questo caso, non resta che attendere le prossime settimane per capire come evolverà la programmazione Mediaset.