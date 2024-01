Grande Fratello. Beatrice Luzzi contro tutti: Interviene lo staff

Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa del Grande fratello, continua a far parlare di sè. Da quando è tornata nella casa più spiata d’Italia, in seguito alla sua assenza per la morte del padre, è stata attaccata da tutti. Prima Perla, poi Greta e nelle ultime ore ci ha pensato Garibaldi a rincarare la dose.

Il gieffino, già da tempo, sembra non sopportare nulla dell’attrice, e si è lasciato andare più volte a sfoghi ed espressioni tutt’altro che affabili. Il bidello calabrese, in un momento di confidenza con la Rossetti, ha affermato di esser pronto a vendicarsi con la Luzzi, simulando un gesto fuori luogo. “Lo faccio in puntata”, ha dichiarato Giuseppe Garibaldi. “Lo faccio”, ha ribadito, imitando l’atto di sputare in faccia a qualcuno. Greta ha reagito ridendo alla provocazione di Giuseppe. Ma le parole del concorrente non sono sicuramente passate inosservate, scatenando l’ira social.

E non è finita qua. Beatrice, ancora una volta, è finita al centro del mirino di Massimiliano Varrese. L’attore, sin dall’inizio del reality di Canale 5, ha mostrato il suo lato peggiore riservando, soprattutto nei confronti della Luzzi, atteggiamenti prevaricatori e ingiustificabili. Varrese, salvo qualche momento di tregua, ha eletto l’attrice come sua più acerrima nemica, probabilmente perché non regge il confronto con una donna, a suo dire, difficile da addomesticare. L’attore non è nuovo alle uscite infelici, ma questa volta ha veramente superato il limite. Sempre parlando con Greta ha infatti dichiarato:

Perché devo andare a parlare con lo sterco? lo sterco rimane sterco. Mia nonna diceva più ‘smucini il secchio di ca**a e più puzza’. Diceva così e aveva ragione.

Il popolo dei social ha protestato, chiedendo a gran voce provvedimenti da parte della produzione. Indignazione, ma soprattutto rassegnazione in quanto non è la prima volta che vengono chiesti provvedimenti nei confronti di Massimiliano, ma finora se l’è sempre cavata con qualche strigliata da parte di Alfonso.

Il comunicato dello staff

A prendere le difese di Beatrice, a questo punto, ci ha pensato il suo staff, con un comunicato condiviso questa mattina

Buongiorno fan, sentiamo l’esigenza di chiarire i nostri sentimenti nei confronti di Beatrice e di quanto sta avvenendo. Come è ovvio, siamo consapevoli di quanto sia stato difficile sul piano umano il percorso della nostra Queen all’interno della casa di Grande Fratello. Ma il vostro appoggio e la vostra presenza, quasi tangibile, sono stati la più salvifica delle cure possibili per il suo stato d’animo, affaticato soprattutto dal grave e recente lutto. In quattro mesi abbiamo imparato a conoscere Beatrice, a comprendere le sue fragilità e a capire come da esse riesca sempre trarre la forza d’animo necessaria a superare ogni difficoltà. Ci siamo anche resi conto, tutti insieme, di quanta fatica possano fare gli altri esseri umani ad accettare la sua intelligenza, la sua cultura, la sua lucidità, la sua capacità di analisi. Qualità che le consentono di essere sempre consapevole di quanto le accade e di conservare le motivazioni giuste per portare avanti le sue idee. Siamo convinti che questo accadrà anche stavolta, al di là del gioco, al di là del risultato. Ma sarà necessario tutto il vostro supporto, tutta la vostra fiducia, tutta la vostra voglia di veder cambiare le cose, per sostenerla durante il percorso. Quando sarà triste, saremo con lei, come quando sarà stanca o come quando verserà qualche lacrima, noi saremo la sua spalla. Ricordate quando ci disse di non essersi mai sentita così protetta? Parlava soprattutto di voi. Del vostro abbraccio ideale, stretto e sincero. Portiamola fino a dove meritano di arrivare i migliori.

Le nuove linee guida adottate da Mediaset al GF non sembrano aver sortito l’effetto sperato. Anche in questa edizione, forse ancor più delle precedenti, sono stati tantissimi i momenti in cui è stato superato il senso del limite e del decoro. Sono settimane che il pubblico da casa e, ancor di più, i social continuano a chiedere rigidi provvedimenti. Ma Come reagirà Mediaset a tutto questo? Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero in corso della valutazioni. Per ora si tratta solo di ipotesi, da prendere con le pinze. Solo lunedì in puntata sapremo cosa accadrà.