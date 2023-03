Ciao Darwin, bufera sulla nuova edizione: perché, parlano gli autori

Le novità che la produzione di Ciao Darwin ha intenzione di apportare alla prossima edizione del programma hanno fatto borbottare più di qualche utente online. Stando alle anticipazioni dello storico autore del programma Marco Salvati, infatti, i telespettatori si dovranno aspettare dalla prossima edizione una modifica alla trasmissione che, per quanto volesse apparire inclusiva, potrebbe in realtà trasformarsi in una specie di boomerang.

Vale a questo punto la pena fare un passettino indietro, per chiarire un po’ meglio il quadro generale. Il programma si sviluppa da vent’anni intorno alle sfide fra due squadre, che si scontrano nel corso della serata di fronte ad un pubblico composto di soli uomini, di sole donne o misto a seconda delle serate. Tra le prove storiche, per esempio, è da sempre inclusa la sfilata di moda, che scatena tradizionalmente fischi e ovazioni da parte dei presenti sugli spalti. In un contesto “eteronormato”, gli uomini manifestano il loro apprezzamento nei confronti delle concorrenti del gentil sesso, e viceversa. Ma la situazione, per l’appunto, è destinata a cambiare leggermente.

Salvati aveva infatti già anticipato a Casa Pipol che per la prossima edizione, e con il beneplacito di Paolo Bonolis, il pubblico sarebbe stato diviso in tre settori: il pubblico maschile, il pubblico femminile e quello “arcobaleno”. Nel terzo settore, dunque, si sarebbero sedute tutte quelle persone che avessero voluto, per esempio, applaudire concorrenti del loro stesso sesso senza doversi vergognare delle reazioni dei propri vicini di posto.

Eppure questa divisione fra uomini, donne e “LGBTQIA+” non è certo piaciuta al popolo di Twitter, che ha massacrato la produzione. Quando la notizia è diventata ancor più di dominio pubblico, alla luce della conferenza stampa di presentazione del programma, sono stati in tanti ad aver criticato l’idea. Il motivo è il fatto che in questo modo si è fatto confusione fra sesso, orientamento sessuale e identità di genere (“Da una delle trasmissioni più offensive e discriminatorie della tv italiana non mi aspettavo nulla di diverso. È tutto così sbagliato in questa frase“ scrive per esempio @__nottoday).

Una delle cose più assurde che possano esistere. A me Ciao Darwin è sempre piaciuto, però questa robbaccia di dividere il pubblico in uomini, donne e LGBTQI+ è stata la cosa peggiore che potessero introdurre. https://t.co/lQBdlhJncG — albi (@AlbiIndecente) March 6, 2023

ah sì i famosi tre generi questa non è la grande mossa inclusiva che pensate che sia https://t.co/dqJQyzMSxS — aurs tarantè (@mytevrsricochet) March 6, 2023

Neanche a dirlo, la novità ha in realtà infastidito in parallelo anche i più conservatori, che vedono in questa scelta l’ennesima manifestazione di quello che in molti chiamano il “politicamente corretto”. Nonostante le feroci critiche, anche da parte della stessa comunità rainbow, Marco Salvati si è sentito in dovere di mettere in chiaro le cose, spiegando meglio il tutto. Come riportato anche da Gay.it, infatti, questa divisione sarebbe in realtà sempre esistita all’interno del format del programma. Ecco le parole di Salvati a proposito: