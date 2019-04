Ciao Darwin 2019 sesta puntata: ospiti, squadre e Madre Natura

Ciao Darwin 2019 sesta puntata: chi sono gli ospiti, chi è Madre Natura e quali sono le squadre

Ciao Darwin non si ferma la settimana di Pasqua. Il programma di Paolo Bonolis andrà in onda anche venerdì 20 aprile. Al contrario de La Corrida di Carlo Conti che si fermerà per lasciare spazio alla via Crucis. Tornando su Canale 5 la sfida della sesta settimana sarà quella tra Davide contro Golia. La squadra di Davide è caratterizzata da persone basse e sarà capitanata da Fabio Basile, campione di judo nonché ex protagonista di Ballando con le Stelle ed ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip. Golia è invece la squadra delle persone alte e a guidarla ci sarà il pallavolista Luigi Mastrangelo, alto ben due metri.

Una nuova Madre Natura a Ciao Darwin 2019

Nella sesta puntata di Ciao Darwin 2019 ci sarà un’altra Madre Natura, la cui identità – almeno per il momento – è top secret. L’ultima ad indossare il succinto costume di dea della Natura è stata Sara Vulinovic. La modella di 30 anni, nata in Croazia e residente a Milano da alcuni anni, è una grande appassionata di fitness e sta studiando Scienze Motorie per diventare un giorno personal trainer.

Continua il successo di Ciao Darwin con Bonolis in tv

In attesa della nuova puntata di Ciao Darwin, il successo del programma è inarrestabile. Il format di Paolo Bonolis è tra i più seguiti della stagione e ogni venerdì batte la concorrenza. Lo show ha segnato di recente il suo record stagionale, toccando i 5 milioni di telespettatori.