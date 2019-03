Ciao Darwin 2019 seconda puntata: ospiti, Madre Natura, anticipazioni

By

Ciao Darwin 2019 seconda puntata: chi sono gli ospiti, chi è Madre Natura e altre news

Dopo il successo della prima puntata, Ciao Darwin torna in tv venerdì 22 marzo. A guidare lo show c’è sempre Paolo Bonolis, spalleggiato da Luca Laurenti. Prendendo spunto dal romanzo di Stephen King Terre Desolate, questa edizione del programma si propone di esplorare gli scenari apocalittici verso i quali il nostro mondo, inesorabilmente, si avvicina. Giunto alla sua ottava edizione, la trasmissione riprende il suo studio parascientifico alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio. La selezione, come di consueto, avviene attraverso una sfida semiseria tra due categorie di persone antitetiche per fisionomia, stile di vita, usi e costumi, ideologie e professione.

Ciao Darwin 2019: la seconda sfida è tra Family Day e Gay Pride

Questa settimana le categorie che si sfideranno a colpi di prove semiserie per fissare i caratteri dominanti del Terzo Millennio saranno Family Day e Gay Pride. A capitanare le due squadre ci saranno rispettivamente il cantante Povia e l’ex deputata Vladimir Luxuria.

Chi è la Madre Natura 2019 della seconda puntata

Nella seconda puntata di Ciao Darwin non rivedremo Ema Kovac. Ogni puntata avrà una Madre Natura diversa, come già accaduto nel 2016.