Ciao Darwin 2019 quinta puntata: ospiti, squadre e Madre Natura

Ciao Darwin 2019 quinta puntata: chi sono gli ospiti, chi è Madre Natura e quali sono le squadre

A Ciao Darwin 2019 torna una delle sfide più belle e appassionanti del programma, quella tra Belli e Brutti. Sono queste le squadre protagoniste della puntata in onda su Canale 5 venerdì 12 aprile 2019. A capitanare i Belli c’è la sensuale modella Youma, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi (che ha dovuto abbandonare per alcuni problemi personali legati al figlio ancora piccolo). Il capitano dei Brutti è invece l’attore e comico Enzo Salvi, noto per il ruolo di Er Cipolla e per i molteplici cinepanettoni accanto a Massimo Boldi e Christian De Sica. Come sempre, prova dopo prova, Bonolis con il fidato collega e amico Luca Laurenti cerca di scoprire le caratteristiche dell’uomo e della donna del nuovo millennio.

Una nuova Madre Natura a Ciao Darwin 2019

Nella quinta puntata di Ciao Darwin 2019 c’è un’altra Madre Natura, la cui identità – almeno per il momento – è top secret. L’ultima ad indossare il succinto costume di dea della Natura è stata la cubana Cicelys Zelies. La modella 37enne vive da tempo in Italia, è sposata ed è una grande appassionata di cucina.

Nella squadra dei Belli c’è anche Mister Italia 2016

Tra i Belli capitanati da Youma a Ciao Darwin c’è pure Giuseppe Alfano, noto per aver vinto la fascia di Mister Italia nel 2016. In passato Giuseppe, che lavora principalmente come modello, ha partecipato a Pomeriggio 5 in qualità di ospite e ha avuto un piccolo ruolo nella soap opera di Rai Tre Un posto al sole.

Continua il successo di Ciao Darwin con Bonolis in tv

In attesa della nuova puntata di Ciao Darwin, il successo del programma è inarrestabile. Il format di Paolo Bonolis è tra i più seguiti della stagione e ogni venerdì batte la concorrenza, rappresentata da La Corrida di Carlo Conti. L’ultima puntata dello show ha segnato il suo record stagionale con quasi 5 milioni di telespettatori.