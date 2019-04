Ciao Darwin sfida Belli contro Brutti: tra i Belli Mister Italia 2016 Giuseppe Alfano

Non mancano i volti noti nella sfida Belli contro Brutti della quinta puntata di Ciao Darwin 2019. Tra i belli della squadra capitanata dalla modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi Youma c’è anche Giuseppe Alfano. Il ragazzo non è nuovo al mondo della televisione: in passato ha partecipato a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso in qualità di ospite. Il 23enne ha vinto nel 2016 la fascia di Mister Italia e ha cominciato a darsi da fare nel mondo della moda. Ha lavorato per diversi e importanti brand d’abbigliamento, tra i tanti vanno ricordati: Impero Couture, Guess, Alcott, Sartoria Sartelli, Gianni Molaro e Francesco Visconti.

Giuseppe Alfano sogna di diventare un attore affermato

Giuseppe Alfano, nato e cresciuto a Santa Maria La Carità in Campania, ha mosso i primi passi nel mondo della moda ma sogna di diventare un attore affermato. Per questo sta frequentando diversi corsi di recitazione e sta studiando all’Accademia La Ribalta di Napoli. Tra una lezione e un’altra, Alfano è riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio nella soap opera italiana più famosa: Un posto al sole. Un ruolo secondario che ha soddisfatto parecchio Giuseppe, che intende proseguire su questa strada e diventare così un personaggio affermato.

Giuseppe Alfano a Ciao Darwin come Luca Onestini

Giuseppe Alfano sta dunque seguendo le orme di un suo predecessore: Luca Onestini. Pure l’ex tronista ha vinto la fascia di Mister Italia (correva l’anno 2013) e nel 2016 ha partecipato a Ciao Darwin, proprio nella sfida Belli contro Brutti. Subito dopo quella partecipazione – avvenuta tra l’altro insieme a Sara Affi Fella – Luca è diventato popolare grazie a Uomini e Donne e Grande Fratello Vip. Insomma, Ciao Darwin porta fortuna e la carriera di Giuseppe è decisamente pronta a spiccare il volo!